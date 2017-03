Smart

Smart toont ForTwo Edition 2 en ForFour Crosstown

28 februari 2017 | Smart stelt op de Autosalon van Genève twee speciale uitvoeringen voor: de ForTwo Cabrio BRABUS edition #2 en de Smart ForFour crosstown edition. Deze limited editions zijn voorzien van een speciale uitrusting. De tweezits Smart BRABUS met open dak is vanaf 10 maart te bestellen. Het speciale model in de lakkleur cool silver met rode kap zal in mei bij de dealers arriveren. Ook op de beursstand van Smart is de Smart ForFour crosstown edition. Speciale exterieuruitrustingen en markante dorpelverbreders zorgen voor een sportieve crossover-uitstraling zorgen. De ForFour crosstown edition is vanaf juli te bestellen in een groot aantal lakkleuren. De eerste exemplaren zullen in het najaar in de showrooms arriveren.