Vijf EuroNCAP sterren voor Toyota C-HR

1 maart 2017 | De nieuwe Toyota C-HR heeft tijdens een crashtest van de onafhankelijke crashtestinstantie Euro NCAP (New Car Assessment Programme) de maximale score van vijf sterren voor voertuigveiligheid behaald. De C-segment crossover blinkt vooral uit op het gebied van volwassenenbescherming en actieve veiligheid, met dank aan de standaard Toyota Safety Sense.

De Toyota C-HR scoort op het gebied van volwassenenbescherming een nagenoeg perfecte score van 95 procent. Op het gebied van kindbescherming (77 procent), voetgangersveiligheid (76 procent) en 'Safety Assist' (78 procent) overtuigt de nieuwe C-HR eveneens.

Euro NCAP prijst de C-HR verder door de uitstekende bescherming bij een zijdelingse en frontale impact. Het bewijs dat het nieuwe platform Toyota New Global Architecture (TNGA) bijzonder effectief is. Het platform, met een zeer laag zwaartepunt voor een plezierig rijgedrag, is opgebouwd uit ultrasterke staalsoorten en voorzien van slimme absorptiezones, zodat inzittenden altijd goed beschermd zijn tijdens een aanrijding.

Het testen van de effectiviteit van rijhulpsystemen is een recent toegevoegd testonderdeel van Euro NCAP. Het autonome noodremsysteem van de C-HR, onderdeel van het Pre-Collision System, krijgt van Euro NCAP de maximale score. Ook de Pedestrian Recognition-functie (voetgangersherkenning) scoorde bijzonder goed. Beide systemen zijn onderdeel van Toyota Safety Sense (TSS) dat op elke C-HR standaard aanwezig is. TSS bestaat verder uit radar-gestuurde Adaptive Cruise Control (ACC) met Full Speed Range Following Function, Lane Departure Alert (LDA) met automatische stuurcorrectie, Automatic High Beam (AHB) en Road Sign Assist (RSA).