Opel Vivaro nu als Innovation 2.0

28 februari 2017 | Opel geeft met de Innovation 2.0 een vervolg aan de eerdere Innovation-uitvoering van de Vivaro. De oplage is beperkt tot slechts 200 exemplaren. Allemaal hebben ze een stoere uitstraling en een extra rijke uitrusting. Vanaf begin april is de Opel Vivaro Innovation 2.0 leverbaar als Dubbele Cabine én als Gesloten Bestelvariant. De prijs begint bij 28.539 euro exclusief BTW en BPM.

De Opel Vivaro Innovation 2.0 is een speciale versie die slechts tijdelijk leverbaar is. De uitrusting is omvangrijk met onder meer duurzaam eco-lederen bekleding, het uitgebreide navigatiesysteem Navi 80 en zwarte Innovation-striping. En er is meer, zoals verwarmbare voorstoelen, een bestuurdersstoel met arm- en lendensteun (6-voudig verstelbaar), Electronic Climate Control en Keyless Entry, vijf zitplaatsen (alleen de Dubbele Cabine) en een laadruimte met zijwandbekleding, een houten vloer en wielkastbetimmering.

Het uiterlijk oogt extra stoer dankzij zwarte lichtmetalen wielen, de kleur Platinum Silver, sidebars, een dakspoiler, een beschermplaat voor de achterbumper en een genummerde Innovation-badge. Parkeersensoren en een achteruitrijcamera maken manoeuvreren uveilig.

Opel levert de Vivaro Innovation 2.0 met een 1.6 CDTI BiTurbo-dieselmotor met een vermogen van 107 kW (145 pk). Deze diesel met twin turbo's en start-/stoptechnologie voldoet bovendien aan de Euro 6-emissienorm. Opel levert de Vivaro Innovation 2.0 als ruime luxe Dubbele Cabine L2 voor een prijs van 32.889 euro exclusief BTW en BPM. De Gesloten Bestel L1-variant is er vanaf 28.539 euro exclusief BTW en BPM.