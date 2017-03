Volvo kondigt nieuwe XC60 aan

28 februari 2017 | Volvo kondigt een nieuwe XC60 aan. De tweede generatie van deze bestseller is uitgerust met drie nieuwe rijassistentiesystemen die de bestuurder en passagiers beter beschermen. Volvo onthult de nieuwste generatie XC60 op de Autosalon van Genève.

De drie nieuwe veiligheidssystemen van de Volvo XC60 assisteren, indien gevraagd, bij het sturen om op die manier mogelijke aanrijdingen te helpen voorkomen. Hiermee is de nieuwe XC60 één van de veiligste auto's op de weg, belooft Volvo.

"We werken al jaren intensief met veiligheidssystemen die ongevallen helpen voorkomen en we zien hoe effectief deze zijn. Alleen al in Zweden constateren we 45 procent minder kop-staartbotsingen dankzij onze Collision Warning with Autobrake", vertelt Malin Ekholm, Senior Director van Volvo Cars' Safety Centre. "Met de nieuwe XC60 nemen we een volgende belangrijke stap in het terugdringen van vermijdbare ongevallen."

Volvo heeft ten eerste het actieve veiligheidssysteem City Safety in de Volvo XC60 verbeterd door stuurassistentie toe te voegen. Die treedt bij snelheden tussen 50 en 100 km/u in werking als blijkt dat automatisch remmen niet genoeg is om een dreigend ongeval te voorkomen. In dit geval biedt de XC60 stuurassistentie om het obstakel voor de auto te ontwijken. City Safety helpt aanrijdingen met voertuigen, voetgangers, fietsers en grote dieren te voorkomen gedurende dag en nacht.

Oncoming Lane Mitigation is het tweede nieuwe assistentiesysteem. Het helpt bestuurders aanrijdingen te voorkomen met voertuigen op de tegemoetkomende rijbaan. Het systeem functioneert tussen 60 en 140 km/uur en stuurt de Volvo XC60 automatisch terug naar de oorspronkelijke rijbaan wanneer de bestuurder deze onbewust verlaten heeft. City Safety en Oncoming Lane Mitigation wordt standaard geleverd op de nieuwe XC60.

Volvo voegt het derde nieuwe stuurassistentiesysteem toe aan het optionele Blind Spot Information System (BLIS) dat bestuurders waarschuwt voor voertuigen in de dode hoek. De nieuwe Volvo XC60 stuurt voortaan automatisch terug naar zijn oorspronkelijke rijbaan, weg van het gevaar.

"De hoge mate van bescherming die de uitgebreide veiligheidssystemen van de Volvo 90-serie bieden, komen terug in de nieuwe Volvo XC60", vervolgt Malin Ekholm. "Dit is geheel volgens onze strategie veiligheidssystemen te ontwikkelen die gebaseerd zijn op echte rijomstandigheden en -situaties. Onze missie is dat vanaf het jaar 2020 niemand overlijdt of ernstig gewond raakt in een nieuwe Volvo."