Range Rover onthult Velar

1 maart 2017 | Land Rover heeft de nieuwe Range Rover Velar onthuld in het Design Museum in Londen. De Nederlandse vanafprijs van de Range Rover Velar D180 Automaat All Wheel Drive bedraagt 73.800 euro incl. BTW en BPM. De Range Rover Velar benzine P250 Automaat All Wheel Drive is er vanaf 75.000 euro incl. BTW en BPM. De nieuwe Range Rover Velar is per direct te bestellen.

De nieuwe Velar vult de ruimte tussen de Range Rover Evoque en Range Rover Sport op. De nieuwe Velar is vanaf een blanco vel helemaal nieuw ontworpen op basis van Jaguar Land Rover's Lightweight Aluminium Architecture.

De naam Velar (spreek uit als vel-ar) dateert uit de jaren '60 van de vorige eeuw toen de eerste Range Rover-prototypes werden gebouwd: de pioniers van het luxe SUV-segment. Toen de ontwikkelingsengineers de ware identiteit van de 26 prototypes van de Range Rover wilden verbergen, kozen ze voor de naam Velar, afgeleid van het Latijnse velare dat 'sluieren' of 'bedekken' betekent.

Uniek in het segment is een duurzame stoelbekleding als alternatief voor leer. Full Matrix-Laser LED-koplampen versterken het design. De koplampunits zijn de slankste ooit op een Land Rover. De vlakke portiergrepen en Burnished Copper gekleurde details op de voorbumper en de zijschermen zijn andere karakteristieke elementen.

Het nieuwste op het gebied van veiligheidstechnologie is aanwezig, inclusief geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen zoals Autonomous Emergency Braking met voetgangersdetectie, Adaptive Cruise Control met Queue Assist en een Adaptive Speed Limiter.

De Velar biedt vierwielaandrijving, onafhankelijke luchtvering, een voor deze klasse grote bodemvrijheid van 251 mm (213 mm met schroefveren), doorwaaddiepte van 650 mm (600 mm met schroefveren) en Land Rover's onvergelijkbare lijst van tractie technologieën, te weten Terrain Response 2 en All Terrain Progress Control, Low Traction Launch, Hill Descent Control en Gradient Release Control. De Velar is daarmee net als alle andere modellen van Range Rover van wereldklasse als het gaat om terreincapaciteiten. Bovendien biedt de Velar trekcapaciteit tot 2.500 kilogram geremd aanhangwagengewicht. De Advanced Tow Assist functie helpt de bestuurder bij het contrasturen tijdens het achteruitrijden met een aanhanger.

In totaal is er keuze uit zes benzine- en dieselmotoren allemaal gekoppeld aan een soepel schakelende ZF achttraps automaat en vierwielaandrijving met Intelligent Driveline Dynamics. De Ingenium diesels zijn er in 132 kW (180 pk) en 176 kW (240 pk) varianten. Beide noteren een CO2-emissie vanaf 142 g/km en hoge koppel van 500 Nm. Deze motoren krijgen gezelschap van een nieuwe viercilinder Ingenium benzinemotor met 184 kW (250 pk), welke een acceleratie mogelijk maakt van 0-100 km/u in 6,7 seconden. Van deze motor komt later in 2017 een krachtige 220 kW (300 pk) variant. Verder is er een 3.0 V6 diesel met een koppel van 700 Nm en een CO2-uitstoot van 167 g/km. Top van de range is de Velar met de 279 kW (380 pk) supercharged 3.0 V6 benzinemotor. Hiermee accelereert de Velar in 5,7 seconden van 0-100 km/u en bereikt hij een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u.

De Velar en Velar R-Dynamic range bestaat uit de uitvoeringen Standard, S, SE en HSE. Kopers kunnen daarbij kiezen uit Black en Luxury Exterior Packs voor een meer gedistingeerde uitstraling. De meest exclusieve versie is de First Edition, die alleen in het eerste jaar van levering verkrijgbaar is. Hij is er louter met de 3.0 liter V6 benzine- of dieselmotor en biedt een serie extra's in de uitrusting, waaronder een volledig met leer bekleed interieur naast met geperforeerd Windsor leder beklede stoelen in de kleuren Light Oyster of Ebony, een 1.600 Watt Meridian Signature Sound System, Matrix-Laser LED koplampen en 22-inch split-spoke wielen met glanzende 'diamond-turned' afwerking.

De First Edition is leverbaar in de kleuren Corris Grey, Silicon Silver en Flux Silver; een unieke satijnglanzende aflaklaag exclusief voor deze speciale versie. Deze lak wordt uiterst zorgvuldig handgespoten opgebracht bij Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations' Oxford Road Technical Centre. De Velar is ontworpen en ontwikkeld bij de ontwikkelingscentra van Jaguar Land Rover in het Verenigd Koninkrijk en wordt geproduceerd in de fabriek in Solihull.

De levering van de nieuwe Range Rover Velar start komende zomer. Het nieuwe model komt in 100 landen wereldwijd op de markt.