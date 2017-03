Renault Captur

Renault Captur ondergaat facelift

2 maart 2017 | Renault presenteert op de Autosalon in Genève de vernieuwde Captur. Met een aangepast exterieur, het vernieuwde interieur en nieuwe voorzieningen is deze B-segment crossover klaar om het succes voort te zetten en zijn sterke positie in Europa (verkoopaantal van 215.670 in 2016) vast te houden.

De Captur heeft zijn succesvolle designkenmerken behouden, zoals de two-tone carrosserie. De mogelijkheden om te personaliseren zijn echter uitgebreid met twee nieuwe lakkleuren (Orange Atacama en Bleu Océan) en een nieuwe dakkleur Gris Platine. In totaal zijn dertig verschillende kleurcombinaties mogelijk om de Captur een eigen uitstraling te geven. Ook voor het interieur biedt Renault meer variatiemogelijkheden met zes verschillende pakketten en evenzoveel kleuren (Ivoire, Bleu Océan, Rouge, Caramel, Chrome satiné en Chrome patiné) en vijf exterieurpakketten: Ivoire, Bleu Océan, Cappuccino, Rouge et Orange Atacama (voor de naafdoppen en zijstootlijsten). Net als de nieuwste modellen van Renault krijgt ook de Captur nu LED PURE VISION koplampen (afhankelijk van de uitvoering). Die dragen bij aan het aangescherpte design en verhogen zowel de veiligheid als de efficiency. De LED-dagrijverlichting en de LED achterlichtunits hebben de kenmerkende C-vormige lichtsignatuur, waaraan alle nieuwe modellen van Renault zijn te herkennen. Door de aanpassingen heeft de nieuwe Captur een nauwere uiterlijke verwantschap met zijn grotere broer, de Kadjar. De vorm van de grille sluit meer aan bij de andere crossovers van Renault. De voor- en achterbumper hebben nieuwe skidplates om het avontuurlijke karakter van de Captur te onderstrepen. Er is keuze uit vier verschillende wiel-design: twee 16-inch exemplaren en twee 17-inch wielen. Ook heeft de nieuwe Captur, afhankelijk van de uitvoering, een glazen panoramadak. Deze optie is alleen leverbaar in combinatie met two-tone configuraties.