DS introduceert DS7 Crossback

28 februari 2017 | DS introduceert de DS7 Crossback. Het is een compleet nieuwe SUV die is ontworpen en ontwikkeld in Parijs door DS Automobiles. Het model wordt geproduceerd in fabrieken in het Franse Mulhouse en het Chinese Shenzhen.

Geheel volgens de DS-filosofie wordt er gezorgd voor een maximum aan personalisatiemogelijkheden, met keuze uit vijf interieursferen voor de DS 7 CROSSBACK. Deze vijf thema's spelen in op de wensen en de karakters van de klanten. Als eerbetoon aan Parijs, de geboorteplaats van het merk DS, dragen de thema's de namen Bastille, Rivoli, Faubourg en Opéra. Ook is er nog de Performance Line.

Om te zorgen voor een bijzonder hoogwaardige uitstraling is er veel aandacht besteed aan de samenstelling van de thema's en de hiervoor gebruikte materialen, zoals leder, hout en Alcantara. Het stuurwiel en de handgrepen kunnen volledig worden bekleed met leder. Dat geldt ook voor de middenconsole, wat uniek is in dit autosegment. Bij enkele thema's kan de bedieningsknop op het centrale display ook worden voorzien van kristallen.

De verfijning die DS nastreeft, komt bij de DS 7 CROSSBACK naar voren in één van de fraaiste afwerkingsmethodes die worden toegepast bij de fabricage van luxe horloges: guillochage. Deze uit de 16e eeuw stammende techniek wordt vandaag de dag nog steeds toegepast voor de verfraaiing van de wijzerplaat, de horlogekast of het uurwerk. Voor de gegraveerde motieven met kruisende of elkaar overlappende lijnen zijn tal van variaties mogelijk.

Guillochage vraagt zowel om gevoel voor stijl als om kennis van techniek en mechaniek. Deze versieringsmethode wordt vanwege de complexiteit ervan over het algemeen alleen maar toegepast bij luxe horloges.

Van alle beschikbare motieven wordt 'Clous de Paris' als de klassieker beschouwd, vanwege zijn schoonheid, de verfijnde lijnen en zijn harmonieuze uitstraling. Dit motief werd bedacht door Abraham-Louis Breguet, de Franse oprichter van het horlogemerk Breguet dat deze methode in de horlogewereld introduceerde in 1786. Het motief is voorzien van uitgeholde lijnen die elkaar kruisen en zo kleine piramidevormige patronen vormen.

Parelstiksels kenmerken zich zoals de naam al zegt door een parelvormig patroon. Voor deze voorziening diende een borduurtechnologie als inspiratiebron die in de haute couture wordt gebruikt om bijzonder verfijnde details te creëren. Het was een logische keuze voor onze bekledingsspecialisten om voort te borduren op de lange traditie van deze Franse borduurmethode en hiervan een aantrekkelijke designfeature te maken die kenmerkend is voor DS.

Omdat ook deze SUV geavanceerde technologie koppelt aan traditie, zet DS zijn samenwerkingsverband met B.R.M Chronographs voort. Het resultaat: het exclusieve uurwerk B.R.M R180, dat in het dashboard is ingebouwd en 180 graden draait als de motor van de DS 7 CROSSBACK wordt gestart.

De DS 7 CROSSBACK is voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn met:

een 200 pk sterke benzinemotor,

twee elektromotoren (elk met een vermogen van 80 kW / 109 pk)

de nieuwe Efficient Automatic Transmission met 8 versnellingen (EAT8), die overdwars in de buurt van de vooras is geplaatst, tussen de 200 pk sterke benzinemotor en één van de elektromotoren in

een lithium-ion accu met een capaciteit van 13 kWh en een vermogen van 90 kW, die onder de vloer ter hoogte van de tweede zitrij is geplaatst

een achteras die wordt aangedreven door een tweede elektromotor, wat voor goede prestaties en de goede gripeigenschappen van vierwielaandrijving zorgt

Het extra vermogen dat door de twee elektromotoren wordt geleverd (maximaal 80 kW per elektromotor en 90 kW gecombineerd) zorgt voor een totaal vermogen van 300 pk.

Deze versie heeft drie rijmodi: 100% elektrisch, hybride of gecombineerd. De accu wordt bijgeladen als de auto vertraagt (door het loslaten van het gaspedaal of door te remmen). In volledig elektrische modus zorgt de 13 kWh sterke accu voor een actieradius van maximaal 60 km. Aan deze efficiency dragen ook de geoptimaliseerde aerodynamische eigenschappen bij. In standaardmodus duurt het opladen 4,5 uur. In de snellaadmodus kan de accu in minder dan 2,5 uur worden opgeladen dankzij een 6,6 kW sterke oplader in combinatie met een 32A-stopcontact.

Behalve als E-Tense hybride zal de DS 7 CROSSBACK verkrijgbaar zijn met vijf verbrandingsmotoren. Alle motoren voldoen aan de Euro 6.2-norm: drie benzinemotoren (de aan de nieuwe Efficient Automatic Transmission met 8 versnellingen (EAT8) gekoppelde THP 225 S&S en THP 180 S&S alsmede de PureTech 130 S&S met handgeschakelde 6-versnellingsbak) en twee dieselmotoren (BlueHDi 130 S&S met handgeschakelde 6-versnellingsbak of 8-traps automaat en de BlueHDi 180 die is gekoppeld aan de 8-traps automaat).

De EAT8 motor zorgt mede dankzij zijn acht versnellingen voor een zo laag mogelijk toerental en de transmissie draagt bij aan het rijplezier door zijn snelle schakelacties. Ook kan de automaat overweg met de autonome rijfuncties dankzij de nieuwe besturingsunit.

DS CONNECTED PILOT maakt het mogelijk om het rijden gedeeltelijk uit handen te geven, waarbij de regie op elk gewenst moment weer kan worden overgenomen. Dit is een stap richting autonoom rijden, dit systeem is meer dan slechts een rijhulp. DS CONNECTED PILOT zorgt onder alle omstandigheden voor een maximale ondersteuning, waarbij het taken van de bestuurder overneemt als die dat wenst.

Dit systeem omvat ook Stop & Go ACC, dat de snelheid van de auto aanpast aan die van de voorligger. Deze functie bestuurt de auto om de DS 7 CROSSBACK perfect op de rijbaan te plaatsen, waarbij rekening wordt gehouden met de keuzes en de gewoontes van de bestuurder. Tot een snelheid van 180 km/h (afhankelijk van de landelijke wetgeving met betrekking tot de snelheidslimiet) regelt het de snelheid en het aanhouden van de gekozen rijbaan. Dit systeem is met name plezierig op de snelweg en in files. De bestuurder wordt ontlast, waardoor deze veiliger en relaxter kan rijden.

DS NIGHT VISION optimaliseert het zicht in het donker en maakt de weg beter zichtbaar. De infraroodcamera aan de voorzijde identificeert objecten, voetgangers en dieren op de weg met een maximale afstand van 100 meter. Het digitale instrumentarium geeft het gedeelte rond de auto weer in het zichtveld van de bestuurder, waarbij een rode omlijning alle potentieel gevaarlijke obstakels aanduidt. Doordat hij van tevoren wordt gewaarschuwd, kan de bestuurder zo goed mogelijk op deze obstakels reageren.

Het idee achter de DS ACTIVE SCAN SUSPENSION: anticiperen op de weg. Hiervoor werkt een camera (die achter de voorruit is geplaatst en elektronisch is gekoppeld aan de voor- en achteras) samen met vier positiesensoren en drie acceleratiemeters om veranderingen in de weg waar te nemen en hierop in te springen door bijvoorbeeld de snelheid van de DS 7 CROSSBACK aan te passen, de stuurhoek te veranderen en remingrepen uit te voeren. Het systeem geeft deze data in real time door aan de ECU (Electronic Control Unit), die bij elk wiel afzonderlijk ingrijpt. Afhankelijk van de ontvangen informatie past de ECU continu de vering aan, die softer of straffer wordt afgesteld. Deze verfijnde ingrepen brengen het rijcomfort van deze buitengewone SUV naar een nog hoger niveau.

Voor de DS 7 CROSSBACK hebben onze technici en ingenieurs wederom samengewerkt met één van de meest gerenommeerde audiospecialisten uit Frankrijk, Focal Electra. Veertien Focal Electra speakers zijn op strategische wijze over het interieur verdeeld, zodat zelfs veeleisende muziekliefhebbers kunnen genieten.