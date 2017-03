Mitsubishi onthult Eclipse Cross

28 februari 2017 | Mitsubishi onthult tijdens de Autosalon van Genève de nieuwe Eclipse Cross. De compacte SUV beleeft er zijn wereldpremière en arriveert in de herfst van 2017 op de Europese markt. Het model zal daarna ook in andere regio's verkocht worden, waaronder Japan, Noord-Amerika en Australië.

De Mitsubishi Eclipse Cross is een compleet nieuwe, compacte, coupé-achtige SUV die aan het wereldwijde aanbod wordt toegevoegd. Het model wordt gepositioneerd tussen de ASX2 en Outlander. De Eclipse Cross onderscheidt zich door zijn scherpe lijnen en dynamische houding met een herkenbare Mitsubishi-designstijl. Andere kenmerken zijn de coupé-achtige daklijn, optimale connectiviteit en beproefde all-wheel control-technologie voor een veilige en plezierige rijervaring onder alle omstandigheden.

De Eclipse Cross valt niet alleen op door zijn strakke en sportieve lijnenspel, maar ook door zijn geprononceerde taillelijn, de schuin geplaatste achterruit, de scherpe V-vorm in het ontwerp van de achterzijde, korte overhangen en brede wielkasten.

De atletische uitstraling van de Eclipse Cross wordt versterkt door de stoere Dynamic Shield-grille die de nieuwste ontwerptaal van Mitsubishi Motors vertegenwoordigt. Het frontdesign wordt gevormd door de krachtige, zwarte grille en de verchroomde sierlijsten met 3D-effect. De achterzijde onderscheidt zich door de bijna kubistische styling van de achterlichten en de gesplitste achteruit. Het hooggeplaatste LED-remlicht die doorloopt over gehele breedte van de achterzijde zorgt voor een krachtige en stabiele houding.

Speciaal voor de Eclipse Cross is een nieuwe, dieprode metallic carrosseriekleur ontwikkeld volgens een zeer vooruitstrevende techniek. De onderlaag bestaat uit een gebakken laag van zilveren en blanke lak, met daaroverheen een semi-transparante rode en blanke lak. De intensiteit en de bijzonder hoge kleurverzadiging zorgen voor een extra verfijnde afwerking.

In het interieur creëert het dashboard met zwarte en zilveren elementen een sportieve en hoogwaardige sfeer. Dat geldt ook voor het slanke beeldscherm van het multimediasysteem en de head-up display. De Mitsubishi Eclipse Cross biedt ook praktische eigenschappen met zijn riante bagageruimte en verschuifbare achterbank die in ongelijke delen (60:40) is neer te klappen. Passagiers achterin profiteren van veel beenruimte, terwijl de zithouding naar wens kan worden aangepast dankzij de verstelbare rugleuning. En zelfs dankzij de aflopende coupé-achtige daklijn is er achterin voldoende hoofdruimte.

De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross is uitgerust met Smartphone Link Display Audio (SDA), een touchpad controller en een head-up display die verschillende soorten informatie kan tonen.

SDA is een nieuw infotainmentsysteem met onder meer Apple CarPlay-ondersteuning, dat direct geactiveerd wordt als een iPhone 5 (of hoger) via USB gekoppeld wordt. De bestuurder kan Siri of het touchscreen van de Smartphone Link Display Audio gebruiken, om diverse functies op te roepen, zoals telefoneren, het voorlezen van tekstberichten, het luisteren naar muziek of het activeren van de navigatie. De bestuurder kan zich zo maximaal op het verkeer focussen. Zodra de app van Android Auto4 beschikbaar is voor Nederland, werkt Smartphone Link Display ook voor Android-smartphones. De bestuurder kan via spraak Google Maps, Google Play, muziek en andere apps gebruiken. Ook met de handige touchpad controller op de middenconsole kunnen de verschillende functies van SDA op intuïtieve wijze bediend worden.

De head-up display (HUD) zorgt voor extra comfort en veiligheid doordat informatie op het gebied van snelheid, de actieve veiligheidssystemen en andere zaken in het gezichtsveld van de bestuurder worden getoond. Het garandeert een goede afleesbaarheid, terwijl de bestuurder zijn ogen op de weg kan houden.

De Eclipse Cross is voorzien van vierwielaandrijving. Het systeem maakt gebruik van Mitsubishi's eigen Super All Wheel Control (S-AWC) met Active Yaw Control (AYC5), waarmee de verdeling van de aandrijfkrachten over de voor- en achterwielen wordt geregeld. Active Stability Control (ASC) regelt de remkracht per wiel en de vermogensafgifte van de motoren voor extra stabiliteit. De toepassing van een driepunts stabilisatorstang aan de voorzijde en speciale verlijmingstechnieken aan de achterzijde zorgt voor optimale stijfheid van de carrosserie.

Mitsubishi levert de Eclipse Cross met keuze uit twee motoren. De nieuwe 1,5-liter turbobenzinemotor met directe brandstofinjectie is gekoppeld aan een nieuw ontwikkelde CVT-transmissie met een handmatig te bedienen 8-traps Sport Mode. De tweede keuze is een 2,2-liter turbodieselmotor, die speciaal voor de Eclipse Cross is ontwikkeld en gekoppeld is aan een nieuwe 8-trapsautomaat.