Seat zet in op connectiviteit

27 februari 2017 | Seat toont tijdens het Mobile World Congress in Barcelona zijn visie op de mobiliteit van de toekomst door middel van een digitaal ecosysteem dat de auto, de bestuurder en de omgeving op een geheel eigen wijze samenbrengt. Seat-president Luca de Meo presenteerde vandaag de voornaamste ontwikkelingen op connectiviteitsgebied en maakte tegelijkertijd bekend dat Seat-modellen vanaf 2018 uitgerust zullen worden met deze voorzieningen.

Real time verkeersvoorspellingen, aanbevelingen op route (restaurants, winkels, diensten, etc.) en suggesties op basis van een wijziging in de plannen van de bestuurder zijn enkele van de zaken die Seat presenteert tijdens het Mobile World Congress. Na het instellen van de smartphone kunnen bezoekers van de Seat-stand plaatsnemen in een simulator en zelf ervaren hoe autorijden in de toekomst verloopt. De simulator is voorzien van een 'voorspellende assistent' die bestuurders helpt om hun tijd zo efficiënt mogelijk te besteden, anticipeert op hun behoeften en op basis daarvan automatisch suggesties doet.

Er zijn drie toekomstige trends in de auto-industrie (elektrificatie, de autonoom rijdende auto en connected car), waarbij Seat alles in het werk stelt om op het gebied van connectiviteit een voortrekkersrol te gaan spelen. "We willen leidend zijn met betrekking tot de ontwikkeling van technologieën die ons in staat stellen om diensten aan te bieden die eenvoudig in het gebruik zijn, een maximale connectiviteit bieden en afgestemd kunnen worden op de wensen van de gebruiker. Daartoe behoren ook de services die we vandaag voorstellen en die vanaf 2018/2019 beschikbaar zijn op onze modellen", kondigde Luca de Meo aan.

Eén van de nieuwe functies die De Meo introduceerde, is een navigatiesysteem dat files kan voorspellen voordat ze ontstaan en suggesties doet met betrekking tot alternatieve routes.

De systemen waaraan Seat werkt, baseren hun voorspellingen niet alleen op real time verkeersdata, maar ook op zaken als schooltijden en verkeersverwachtingen met betrekking tot grote evenementen en weersvoorspellingen. "Voorafgaand aan het beschikbaar komen van deze functies, introduceren we de Seat Dongle, die in de tweede helft van dit jaar op de markt zal komen", aldus De Meo. Dit is een apparaat waarmee ook auto's die nog niet zijn voorbereid op de ondersteuning van digitale technologieën toegang krijgen tot de nieuwste connectiviteitsservices.

Dankzij de OBD-verbinding (On Board Diagnosis-poort) zorgt de Dongle voor een veilige data-overdracht van de auto naar de smartphone.