Nissan test autonome Leaf in Europa

27 februari 2017 | Een autonoom rijdend prototype van Nissan is vandaag ten doop gehouden in het oosten van Londen. Dat gebeurde voor het oog van de media met een praktijktest in druk stedelijk verkeer. Het gaat om een studiemodel als voorbode van een nieuwe generatie zelfrijdende voertuigen.

Het is voor het eerst dat Nissan de technologie voor autonoom rijden in Europa op de openbare weg demonstreerde. Nissan heeft al het voortouw genomen met dergelijke praktijktests in Japan en in de Verenigde Staten om de inzetbaarheid van deze technologie in het dagelijks verkeer te toetsen.

Voor de technologie van autonoom rijden zijn onder componenten als een korte golf radar, laserscanners, camera's, zeer snelle computerchips en een speciale HMI (Human Machine Interface) module nodig. Het prototype van Nissan kan zowel op de snelweg en op wegen in de stad, inclusief rotondes, na het invoeren van de bestemming in het navigatiesysteem.

De Londense test volgt op de aankondiging dat de QASHQAI en de LEAF bij een volgende modelupdate uitgerust zullen zijn met ProPILOT autonomous drive technologie. Daarmee is autonoom rijden op een enkele rijstrook van de snelweg mogelijk. In Japan heeft Nissan afgelopen jaar de Serena geïntroduceerd, het eerste model met ProPILOT. Dit model won afgelopen december, mede dankzij deze technologie, de 2016-2017 Japan Car of the Year Innovation Award.

Autonome technologie voor automatisch van rijstrook wisselen is voor introductie in 2018 gepland, en in 2020 beoogt Nissan de toepasbaarheid van autonoom rijden in de stad en op kruisingen gereed te hebben voor marktintroductie. Het maakt allemaal onderdeel uit de strategie Nissan Intelligent Mobility om rijden veiliger, slimmer en plezieriger te maken, met als ultieme doel het volledig uitbannen van emissie en verkeersslachtoffers. Autonoom en elektrisch rijden vormen daarvoor belangrijke pijlers.