Ford introduceert nieuwe Fiesta ST

24 februari 2017 | Ford Performance onthult de nieuwe Ford Fiesta ST, die is uitgerust met een nieuwe 1.5-liter EcoBoost-driecilindermotor. De auto is uitgerust met een 200 pk motor met een koppel van 290 Nm en een verwachte acceleratie van 0-100 km/u in 6,7 seconden.

De derde generatie Fiesta ST is het eerste Ford Performance-model ooit dat wordt aangedreven door een driecilindermotor. Ook is het de eerste Fiesta ST met selecteerbare rijmodi, met onder andere motorkoppel-, stuurrespons- en stabiliteitsregelingen die kunnen worden ingesteld op Normaal, Sport en Circuit voor een optimale rijervaring onder alle omstandigheden, zowel op de openbare weg als op het circuit.

De rijmodi passen tevens de Electronic Sound Enhancement-technologie (ESE) en de actieve uitlaatgeluidregelklep van de Fiesta ST aan en zorgen zo voor een nog betere rijervaring. De technologieën versterken het natuurlijke sportieve geluid van de nieuwe 1.5-liter EcoBoost-motor die, als eerste driecilindermotor, tevens is voorzien van het cilinderdeactiveringssysteem van Ford voor een nog lagere verwachte CO2-uitstoot van 114 g/km.

De nieuwe Ford ST is verkrijgbaar vanaf begin 2018 in zowel driedeurs als vijfdeurs carrosserievarianten. De auto kent een ruimere keuze aan interieurafwerkingen en personalisatieopties, met een stoere en kenmerkende carrosseriestyling met onder andere een unieke grille en exclusieve 18" lichtmetalen velgen.

De nieuwe 1.5-liter EcoBoost-motor maakt deel uit van de EcoBoost-familie waar ook de meerdere malen bekroonde 1.0-liter EcoBoost-motor deel van uitmaakt Bovendien maakt de motor gebruik van technologieën als een turbocompressor, een hogedruk brandstofinjectiesysteem en dubbele, onafhankelijke, variabele kleptiming voor een optimaal prestatievermogen en brandstofverbruik.

De driecilinderarchitectuur levert van nature een hoger koppel bij een laag toerental. De prestaties worden verder verbeterd door een nieuwe turbocompressor met een geoptimaliseerd turbineontwerp om sneller druk op te bouwen en de vertraging te minimaliseren voor een responsievere en plezierigere rijervaring.

Een nieuwe combinatie van inlaatpoortinjectie en directe brandstofinjectietechnologie draagt bij aan een hoger vermogen en een betere responsiviteit. Ook heeft deze technologie een lagere CO2-uitstoot, en een aanzienlijk lager brandstofverbruik bij een lage motorbelasting als resultaat.

De nieuwe cilinderdeactivatietechnologie van Ford is voor het eerst aangekondigd voor de 1.0-liter EcoBoost-motor en is voor de eerste keer ter wereld toegepast in een driecilindermotor. Het verlaagt het brandstofverbruik voor Fiesta ST-klanten zonder in te boeten op prestaties. Dit is bereikt door automatisch de brandstoftoevoer en de klepbediening voor één van de cilinders in de motor uit te schakelen in situaties waarin niet de volledige capaciteit nodig is, zoals tijdens in vrijloop uitrollen of wanneer er weinig motorvermogen nodig is. De technologie kan een cilinder binnen 14 milliseconden uit- of inschakelen om zonder problemen de gevraagde prestaties te kunnen leveren.

De aluminium motor is tevens uitgerust met een geïntegreerd uitlaatspruitstuk dat de efficiëntie verbetert omdat de motor sneller een optimale temperatuur bereikt. Bovendien komt het koppel sneller tot stand doordat de afstand die uitlaatgassen tussen de cilinders en de turbocompressor afleggen, zo kort mogelijk is. Tevens is er een uitlaatgasdeeltjesfiltertechnologie geïntroduceerd om de uitstoot van roet te verlagen.

Het door Ford Performance afgestelde chassis wordt ondersteund door de verbeterde Torque Vectoring Control-technologie die de wegligging verbetert en bij het nemen van bochten onderstuur tegengaat door remkracht uit te oefenen op het binnenste voorwiel. Met het Electronic Stability Control-systeem met drie instellingen, kunnen bestuurders kiezen uit volledige systeeminterventie; 'wide-slip'-modus met beperkte interventie en volledige deactivatie van het systeem.

De volgende Fiesta ST-generatie biedt meer personalisatieopties dan ooit tevoren. Klanten hebben de keuze uit een uitgebreid assortiment afwerkingselementen voor de versnellingspook, het stuurwiel, portiergrepen en decoratieve dashboardsierlijsten, en een aantal kenmerkende stylingpakketten.

Het ergonomische interieur van de Fiesta ST is voorzien van Recaro-stoelen die een goede ondersteuning bieden en een stuurwiel met een vlakke onderrand. De Fiesta ST is verkrijgbaar in de nieuwe lakkleur Liquid Blue en is uitgerust met exclusieve 18 inch lichtmetalen velgen.

Met het SYNC 3 communicatie- en entertainmentsysteem van Ford kunnen Fiesta ST-bestuurders audio-, navigatie- en klimaatfuncties bedienen, en hun aangesloten smartphones bedienen door middel van eenvoudige spraakopdrachten. SYNC 3 is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto, en is voorzien van zwevende, op tablets geïnspireerde aanraakschermen met een grootte tot 8 inch die kunnen worden bediend door middel van knijp- en veegbewegingen.

De volgende Fiesta ST-generatie wordt tevens geleverd met een hoogwaardig B&O PLAY-geluidssysteem met 10 speakers, naast de functies die Ford vorig jaar eerder aankondigde voor de nieuwe Fiesta.