Porsche Panamera nu als Turbo S E-Hybrid

24 februari 2017 | Porsche introduceert de Panamera Turbo S E-Hybrid. In deze versie werkt een 4-liter V8-benzinemotor samen met een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 500 kW / 680 pk en vanaf nauwelijks meer dan stationair toerental is al 850 Nm koppel beschikbaar. Dat leidt tot een sprint van 0-100 km/u in 3,4 seconden en een topsnelheid van 310 km/u. De booststrategie van de vierwielaangedreven Panamera is afkomstig van de 918 Spyder. De elektrische actieradius bedraagt maximaal 50 kilometer. Volgens de New European Driving Cycle (NEDC) komt het gemiddelde theoretische brandstofverbruik op 2,9 l/100 km.

Na het debuut van de Panamera 4 E-Hybrid met V6-benzinemotor en elektromotor laat Porsche wederom zien welk prestatiepotentieel in hybridetechnologie schuilt. De nieuwe Panamera Turbo S E-Hybrid maakt gebruik van een 100 kW / 136 pk sterke elektromotor en een V8 met 404 kW / 550 pk. Net als in de Panamera 4 E-Hybrid wordt de ontkoppelaar in de hybridemodule elektromechanisch bediend door een ECA (electric clutch actuator).

Net als de andere Panamera-varianten van de tweede generatie maakt het nieuwe topmodel gebruik van de snel schakelende 8-traps PDK, die de aandrijfkracht over de vier wielen verdeelt. Porsche Traction Management (PTM), het adaptieve vierwielaandrijvingssysteem, is standaard en zorgt zowel voor de sprint van 0-100 km/u in 3,4 seconden als voor uitzonderlijke tractie op hogere snelheden. De Panamera Turbo S E-Hybrid heeft standaard luchtvering, die het comfort van een limousine combineert met de dynamiek van een sportwagen.

De elektromotor wordt gevoed door een achterin de auto geplaatste, vloeistofgekoelde lithium-ion batterij met een capaciteit van 14,1 kWh. Via een reguliere 230 V / 10 ampère-aansluiting duurt het volledig opladen 6 uur. Als in plaats van de standaard 3,6 kW-lader, de optionele 7,2 kW-lader in combinatie met een 230 V/32 A-aansluiting wordt gebruikt, duurt het laden slechts 2,4 uur. Het laadproces is te starten via de timer van het Porsche Communication Management (PCM) of via de Porsche Connect app voor smartphones en Apple Watch. De Panamera Turbo S E-Hybrid beschikt standaard over een extra klimaatregeling die het interieur bij stilstand kan verwarmen of koelen.

De Panamera Turbo S E-Hybrid start altijd in de volledig elektrische E-Power-modus. In deze stand is het mogelijk om tot 50 kilometer emissievrij af te leggen. Door het gaspedaal voorbij een bepaald punt te bewegen, of wanneer de batterijlading onder de minimumwaarde komt, wordt de Hybrid Auto-modus geactiveerd. Vanaf dat moment is de kracht van zowel de benzine- als de elektromotor beschikbaar. Het gemiddelde verbruik volgens de NEDC voor plug-in hybrides bedraagt 2,9 l/100 km (CO2: 66 g/km) en 16,2 kWh/100 km bij elektrische aandrijving.

De nieuwe Panamera Turbo S E-Hybrid beleeft zijn publieksdebuut op de autotentoonstelling van Genève (9 t/m 19 maart 2017). De Europese marktintroductie staat gepland voor juli 2017. Vanaf de start is de Panamera Turbo S E-Hybrid leverbaar met standaard wielbasis en als Executive-uitvoering met 150 mm verlengde wielbasis. De standaarduitrusting bestaat onder meer uit Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) inclusief Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), stuurbekrachtiging Plus en 21 inch lichtmetalen 911 Turbo Design wielen. Ook standaard zijn de extra klimaatregeling, adaptieve aerodynamische elementen en adaptieve luchtvering met driekamer-technologie inclusief Porsche Active Suspension Management (PASM). De Executive-uitvoering met verlengde wielbasis heeft bovendien standaard achterasbesturing.

De nieuwe Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid en Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive worden in juli op de Nederlandse markt verwacht. Ze zijn nu al te bestellen bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijzen zijn als volgt: