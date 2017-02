Drie nieuwe Editions bij Mercedes-AMG

22 februari 2017 | Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan lanceert Mercedes-AMG de nieuwe, exclusieve AMG GT C Roadster Edition 50 als uitbreiding van de AMG GT-familie. Daarnaast introduceert Mercedes-AMG de C63 Cabriolet en C63 S Cabriolet Ocean Blue Edition alsmede de C43 4MATIC Coupé en C43 4MATIC Cabriolet Night Edition, waardoor klanten die op zoek zijn naar speciale modellen nog meer keuze hebben. Alle Editions hebben een extra uitgebreide standaarduitrusting en speciale design-kenmerken.

De nieuwe AMG GT C Roadster is net als de nieuwe AMG GT C ook verkrijgbaar als speciaal model Edition 50, waarvan er slechts 500 wereldwijd verkocht gaan worden. De naam van dit model verwijst naar het 50-jarig jubileum dat het in 1967 opgerichte bedrijf dit jaar viert.

De Edition 50 is herkenbaar aan de twee speciale lakken designo grafietgrijs magno en designo kasjmierwit magno. Applicaties in zwart chroom zorgen voor een uniek uiterlijk. Deze zijn toegepast op de dorpelverbreders, de frontsplitter, de sierlijsten in de luchtinlaten van de Panamericana-grille, de vinnen op de zijdelingse luchtuitlaten in de voorspatschermen, de sierlijst op de achterdiffusor en de uitlaatsierstukken. De afwerking van de gesmede kruisspaaks AMG-velgen sluit perfect aan op de exterieurelementen in zwart chroom.

Het interieur wordt gekenmerkt door het contrast tussen zwarte en zilverkleurige details. Dit kleurenschema wordt niet alleen toegepast bij de bekleding in nappaleder Exclusief STYLE zilver pearl/zwart met grijze contrastsiernaad in ruitdessin, maar ook bij het zwarte AMG Performance-stuurwiel in microvezel DINAMICA met grijze contrastsiernaad, de 12-uur-markering in zilver pearl, het opschrift 'Edition 50' plus een verwijzing naar de gelimiteerde oplage.

Om het sportieve karakter te benadrukken, is de Edition standaard voorzien van het AMG-nightpakket interieur met zwarte stuurwielspaken, stuurschakelpaddles en instaplijsten. Het spel van licht en donker wordt benadrukt door zilvergrijze veiligheidsgordels en sierdelen in zwart chroom. De AMG Performance-stoelen zijn voorzien van een 'GT Edition 50'-embleem in de hoofdsteun.

De Ocean Blue Edition van de C63 Cabriolet en C63 S Cabriolet is ontworpen voor een doelgroep die zeer design- en modebewust is. In totaal zullen er 150 exemplaren worden gebouwd voor wereldwijde verkoop. De nieuwe kleur oceaanblauw voor het akoestische stoffen dak is uitsluitend verkrijgbaar voor deze nieuwe Edition. De exclusieve kleur shade is toegepast op tal van details, zoals de sierlijsten op de voor- en achterskirt, de lichtmetalen velgen, de contrastsiernaden in het kristalgrijze interieur en de analoge klok in IWC-design.

Voor het exterieur zijn de lakkleuren designo kasjmierwit magno en designo selenietgrijs magno leverbaar. De voorskirt in Awing design, de buitenspiegels, de dorpelverbreders en spoilerrand op het kofferdeksel zijn uitgevoerd in carrosseriekleur, wat het elegante karakter van de Edition onderstreept. De gesmede kruisspaaks AMG-velgen, titaangrijs, zijn op de vooras 19 inch groot en op de achteras 20 inch.

In het interieur springt de lichte, kristalgrijze bekleding in nappaleder met ruitdessin en en oceaanblauwe contrastsiernaden in het oog. Andere fraaie details: sierdelen in glasvezel matzilver (naar keuze zonder meerprijs in carbon hoogglanzend) en Edition-embleem in de middenconsole. De verfijnde indruk wordt verder aangezet door het aan de onderzijde afgevlakte stuurwiel in nappaleder met zilverkleurige stuurchakelpaddles, wat uit de S 63 4MATIC Cabriolet stamt.

De stoelen zijn standaard uitgerust met hoofdruimteverwarming AIRSCARF en stoelventilatie/-verwarming, waardoor ze onder alle weersomstandigheden maximaal zitcomfort bieden. Dat er veel aandacht is besteed aan de details, blijkt uit de AMG-logo's in de voorstoelleuningen en de AMG-emblemen in de voorste hoofdsteunen.

De Night Edition van de C43 4MATIC Coupé en Cabriolet is zoals de naam al aangeeft voorzien van tal van zwarte accenten. Zodoende kan de Cabriolet voortaan ook worden voorzien van zwarte exterieurdetails. De diamond grille is voorzien van zwarte pins. De sierlijsten op de frontsplitter en de achterskirt alsmede de dorpelverbreders zijn eveneens uitgevoerd in zwart. Hetzelfde geldt voor de spoilerrand op het kofferdeksel en de uitlaatsierstukken.

Aan de sportieve uitstraling dragen ook de 19 inch meerspaaks lichtmetalen velgen bij, die voor het eerst zijn uitgevoerd in matzwart met als contrast een glansgedraaide velgrand.

Het Edition-thema wordt in het interieur voortgezet. Het aan de onderzijde afgevlakte Performance-stuurwiel in nappaleder/microvezel DINAMICA is eveneens uitgevoerd in zwart, terwijl het embleem op de middenconsole een verwijzing is naar het exclusieve karakter van de Night Edition.