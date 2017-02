Mitsubishi geeft 1.000 euro korting op Space Star

22 februari 2017 | Mitsubishi 1.000 euro extra inruil bij de aanschaf van een nieuwe Space Star en zelfs 1.250 euro bij aanschaf van de Life-uitvoering. Het aanbod geldt tot en met 31 maart 2017. De Mitsubishi Space Star is er vanaf 11.270 euro.

Mitsubishi biedt voor de Space Star keuze uit twee motoren: de 1,0-liter en 1,2-liter driecilindermotoren. Voorzien van AS&G (Auto Stop & Go) verbruikt de Mitsubishi Space Star 1.0 met 52 kW (71 pk) in theorie 4,0 l/100 km. Met de 1.2 is een gemiddelde brandstofconsumptie opgegeven van 4,1 l/100 km. Deze krachtbron levert 59 kW (80 pk) vermogen en 106 Nm trekkracht. Met CVT (continu variabele transmissie) bedraagt het verbruik 3,9 resp. 4,1 l/100 km.

Bij aankoop van een nieuwe Space Star 1.2 Life is de inruilpremie € 1.250,-. Voor prijzen vanaf € 14.770,- is de Life-versie standaard voorzien van de 1,2-litermotor met AS&G, een handgeschakelde vijfversnellingsbak (CVT is een optie), cruisecontrol, een DAB+-radio en een Bluetooth-carkit, die alle drie vanaf het stuurwiel zijn te bedienen.

Afgelopen jaar introduceerde Mitsubishi de vernieuwde Space Star. Het model scoort niet alleen goede verkoopcijfers, maar komt ook als zeer betrouwbaar naar voren in de zogenoemde 'Automankemententest' van de Consumentenbond. Met een rapportcijfer van 9,2 is de Mitsubishi Space Star een van de uitblinkers in de betrouwbaarheidstest.