Skoda Rapid Spaceback ondergaat facelift

22 februari 2017 | De Skoda Rapid (Spaceback) ondergaat een facelift voor modeljaar 2017. Nieuwe verlichtingssystemen staan borg voor een nog hoger veiligheidsniveau. Bovendien zijn de inzittenden nu altijd online dankzij de WLAN hotspot. Het motorenpallet voorziet nu onder andere in twee 1.0-liter driecilinder TSI-motoren, goed voor verbeterde efficiency en lage emissiewaarden. De nieuwe modellen worden op de Internationale Autosalon van Genève (9 t/m 19 maart 2017) voor het eerst gepresenteerd.

De optische vernieuwingen aan de Skoda Rapid Spaceback springen vooral aan de voorzijde direct in het oog. De aangepaste mistlampen zijn gehuisvest onderin een nieuw ontworpen bumper. Een smalle chroomstrip (standaard vanaf de Style) verbindt de lichtclusters met elkaar en geeft het front meer breedte. Zwart getinte achterlichten in opvallende C-vorm bezorgen de achterzijde een sportievere look. De Skoda Rapid Spaceback beschikt nu ook over een verlengde achterruit (standaard vanaf Style). Voor de wielen zijn nieuwe velgdesigns beschikbaar.

De koplampen van de Skoda Rapid Spaceback zijn vanaf 2017 te voorzien van bi-xenon-verlichting en LED-dagrijtechnologie. De Licht Assistent voltooit het aanbod, activeert de dagrijverlichting via het contact en schakelt de koplampen automatisch in en uit, ook in de schemering en in tunnels. De Coming Home en Leaving Home functies zijn eveneens 'Simply Clever'. Tot slot garandeert de grootlichtassistent altijd een optimale verlichting van het wegdek. In het donker en bij snelheden boven de 60 km/u 'ziet' de sensor voorliggers (tot een afstand van 400 meter) en tegemoetkomend verkeer (tot 1.000 meter) en dimt de verlichting om verblinding te voorkomen.

Het interieur van de nieuwe Rapid Spaceback is op tal van punten nieuw. Allereerst hebben de portieren nieuwe panelen gekregen. De ventilatieopeningen in het dashboard, de instrumenten en het bedieningspaneel van de airconditioning zijn eveneens gerestyled.

Eveneens nieuw voor de Rapid Spaceback is de 1.0-liter TSI-motor. Deze krachtbron is er in twee vermogensversies:

1.0 TSI met 70 kW/95 pk, topsnelheid 184 km/u, 0-100 km/u in 11,0 sec., gecombineerd verbruik 4,4 l/100 km, CO2 101 g/km

1.0 TSI met 81 kW/110 pk, topsnelheid 198 km/u, 0-100 km/u in 9,8 sec., gecombineerd verbruik 4,5 l/100 km, CO2 104 g/km

De nieuwe benzinemotor combineert tal van voordelen. Dankzij het compacte ontwerp en het aluminium carter weegt hij tien kilo minder dan de voorgaande 1.2-liter, en heeft hij een stillere loop. Dankzij de lage massatraagheidkrachten is een balansas, die normaliter in een driecilinder wordt toegepast, niet nodig. Dat beperkt het gewicht en draagt bij aan het verder verlagen van het verbruik en de CO2-emissies. De oliepomp creëert hetzelfde effect, door de gewenste oliedruk continu aan te passen aan de motorbelasting. De intercooler-turbo is geïntegreerd in het inlaatspruitstuk, wat betekent dat de turbodruk spontaan opbouwt.

Naast de twee 1.0-liter TSI's levert Skoda nog drie andere motoren voor de Rapid Spaceback. Alle vertrouwen ze op remenergie-recuperatie en een start-stopsysteem, en voldoen ze aan de EU6 emissienormen. De dieselmotoren hebben directe common-rail inspuiting en roetfilters.

1.4 TSI met 92 kW/125 pk, topsnelheid 205 km/u, 0-100 km/u in 8,9 sec., gemiddeld verbruik 4,8 l/100 km, CO2 113 g/km

1.4 TDI met 66 kW/90 pk, topsnelheid 183 km/u, 0-100 km/u in 11,6 sec., gemiddeld verbruik 3,9 l/100 km, CO2 103 g/km

1.6 TDI met 85 kW/116 pk, topsnelheid 198 km/u, 0-100 km/u in 9,9 sec., gemiddeld verbruik 4,1 l/100 km, CO2 107 g/km

Inzittenden van de nieuwe Skoda Rapid Spaceback zijn altijd online dankzij de WLAN hotspot. De muziek- en navigatiesystemen in de nieuwe Rapid Spaceback zijn gebaseerd op de tweede generatie van de modulaire infotainmentkit. Uitrusting zoals het Skoda surround systeem, Bluetooth handsfree kit en Apple-compatible USB-poort zijn ofwel standaard dan wel als optie beschikbaar. De smartphone interface SmartLink+, die Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLinkTM en SmartGate standaarden ondersteunt, kan in de Rapid Spaceback ook worden gekoppeld met het scherm.

De Spaceback vertrouwt op een omvangrijk pakket aan veiligheidsvoorzieningen. Het elektronische stabiliteitscontrolesysteem ESC en een bandenspanningcontrolesysteem zijn bijvoorbeeld standaard. Dat geldt ook voor de multi-collision rem, die bij een ongeval het risico op vervolgaanrijdingen beperkt door het doorrollen van de auto te voorkomen. De trailerassistent vormt een uitbreiding op het ESC-systeem. Moderne rijassistentiesystemen, waaronder vermoeidheidsherkenning en Front Assist inclusief de city emergency remfunctie, zijn leverbaar. Ander opties, zoals mistlampen met geïntegreerde bochtverlichting en Hill-Climb Assist vergroten het niveau aan actieve veiligheid, net als de parkeerassistent voor en achter. De passieve-veiligheidsystemen beschermen de inzitten bij een aanrijding, onder meer via de standaard zes airbags (voor-, zij- en gordijnairbags) en in hoogte verstelbare driepunts veiligheidsgordels met gordelvoorspanners. KESSY zorgt voor nog meer comfort. De afkorting staat voor keyless entry en de start-stopknop.