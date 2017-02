Range Rover kondigt Velar aan

22 februari 2017 | Land Rover creëerde in 1970 het segment van luxe SUV's met de lancering van de originele Range Rover. Bijna een halve eeuw later zet Land Rover de innovatiedrang door met de introductie van het vierde lid van de Range Rover-familie: de Velar. De onthulling vindt plaats op 1 maart 2017.

Elegante eenvoud, een visueel krachtige benadering en state-of-the-art technologie zijn volgens Land Rover de kenmerken van de nieuwe Range Rover Velar. "We call the Velar the avant garde Range Rover. It brings a new dimension of glamour, modernity and elegance to the brand. The Range Rover Velar changes everything", zegt Land Rover Chief Design Officier, Gerry McGovern.

De naam Velar (spreek uit als vel-ar) dateert uit de jaren '60 van de vorige eeuw toen de eerste Range Rover-prototypes werden gebouwd: de pioniers van het luxe SUV-segment. Toen de ontwikkelingsengineers de ware identiteit van de 26 prototypes van de Range Rover wilden verbergen, kozen ze voor de naam Velar, afgeleid van het Latijnse velare dat 'sluieren' of 'bedekken' betekent.

Meer details van de Range Rover Velar maakt Land Rover op 1 maart 2017 bekend.