Hyundai onthult nieuwe i30 Wagon

22 februari 2017 | Na de introductie van de volledig nieuwe i30 hatchback maakt Hyundai zich op voor de presentatie van de i30 wagon tijdens de Autosalon van Geneve (9 tot en met 19 maart). Het nieuwste lid van de Hyundai i30-familie houdt het tijdloze design van de vijfdeurs hatchback, maar voegt hier veelzijdigheid aan toe.

Het slanke design van de Hyundai i30 Wagon heeft geen nadelige gevolgen voor de bagageruimte. De bagageruimte meet 602 liter (VDA 211) en 1.650 liter (VDA 214) met neergeklapte achterbank. De veelzijdigheid wordt verder benadrukt door extra opbergvakken onder de laadvloer. Ter vergelijking: zijn voorganger zijn voorganger biedt 528 literbagageruimte en 1.642 liter met de achterbank neergeklapt.

De lengte van de i30 Wagon bedraagt 4.585 mm en de hoogte 1.465 mm (1.475 mm met dakrek). De breedte komt uit op 1.795 mm en de wielbasis is met 2.650 mm. Daarmee is de Wagon 149 mm langer 40 mm breder dan de hatchback, terwijl de wielbasis gelijk is gebleven. In vergelijking met zijn voorganger is de nieuwe Hyundai i30 Wagon 4 mm langer, 55 mm breder en 15 mm lager.

Verchroomde afwerkingslijsten en hoogwaardige materialen benadrukken de sfeer. De horizontale indeling van het dashboard is gericht op een intuïtieve bediening. Via de optionele, 'zwevende' 8-inch touchscreen zijn alle navigatie-, connectiviteits- en mediafuncties te bedienen zonder dat de bestuurder zijn ogen van de weg hoeft te nemen. Het infotainmentsysteem ondersteunt Apple CarPlay, Android Auto en LIVE Services. Een draadloos inductielaadsysteem voor smartphones is optioneel leverbaar. Er is keuze uit twee audio-installaties, waaronder het premium audiosysteem met 5-inch LCD-scherm, Bluetooth-connectiviteit, My Music-functionaliteit en geïntegreerde achteruitrijdcamera.

Er is keuze uit twee benzinemotoren en een dieselmotor. Het benzinegamma bestaat uit een driecilinder 1.0 T-GDI met een vermogen van 88 kW (120 pk) en 170 Nm koppel gevolgd door de nieuwe viercilinder 1.4 T-GDI-motor met 103 kW (140 pk) en een koppel van 242 Nm. Dieselen kan met een viercilinder 1.6 CRDi met 81 kW (110 pk) en een koppel van 280 Nm.

De carrosserie is lichter én sterker dankzij de toepassing van geavanceerd extra sterk staal in 53 procent van de carrosseriestructuur. Die is 28 kilogram lichter dan die van zijn voorganger en 22 procent stijver. De besturing is 10 procent directer dan voorheen en het nieuw ontwikkelde chassis betekent dat de bestuurder kan genieten van zowel dynamisch als comfortabel rijden.

De derde generatie Hyundai i30 is ontworpen in Hyundai Motor Europa Technical Centre in Rüsselsheim, gebouwd in het Tsjechische Nošovice en getest op de Nürburgring. De auto profiteert daarmee van de infrastructuur die Hyundai in de afgelopen 25 jaar heeft opgebouwd in Europa. De nieuwe Hyundai i30 heeft als doel het succes van de twee vorige i30-generaties, waarvan Hyundai sinds 2008 al meer dan 800.000 auto's heeft verkocht, te evenaren. Vanaf 1 juli 2017 staat de nieuwe Hyundai i30 Wagon bij de Hyundai-dealer.