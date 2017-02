Opel Insignia debuteert op Autosalon van Geneve

21 februari 2017 | Opel introduceert de nieuwe Insignia op de Autosalon van Genève, van 9 tot en met 19 maart 2017. De Insigna maakt er als Grand Sport en als Sports Tourer zijn werelddebuut. In Nederland biedt Opel de Insignia aan voor prijzen vanaf 33.695 euro, inclusief afleverkosten. Tegelijk met de nieuwe Insignia introduceert Opel het nieuwe Opel Exclusive-programma.

De geheel nieuwe, tweede generatie van de Opel Insignia oogt als een grote coupé. Zoals het een vlaggenschip betaamt, is de nieuwe Insignia uitgerust met talloze moderne voorzieningen, zoals Opel IntelliLux LED Matrix-verlichting en rijhulpsystemen als actieve Lane Keep Assist en een head-up display. De actieve motorkap, ter voorkoming van ernstig letsel in het geval van een aanrijding met een voetganger, is een van de voorzieningen waarmee Opel het veiligheidsniveau van de nieuwe Insignia naar een hoger plan tilt.

Uiteraard biedt de nieuwe Insignia IntelliLink connectiviteit met smartphone-integratie van het hoogste niveau en Opel OnStar inclusief 4G wifi voor tot 7 apparaten.

De Insignia is het eerste model van Opel dat ook leverbaar is met een automatische achttrapstransmissie en vierwielaandrijving met torque vectoring. Dankzij nieuwe turbomotoren, het tot 200 kilogram gereduceerde gewicht (afhankelijk van de uitvoering) en de lagere zitpositie beloven de bestuurders van de Insignia Grand Sport en Grand Tourer een levendige rijervaring.

Gelijk met de nieuwe Insignia debuteert ook het nieuwe Opel Exclusive-programma. Daarmee kan de koper zijn Insignia (later dit jaar) naar eigen smaak laten uitvoeren. Opel Exclusive-klanten kunnen kiezen uit een onbeperkt aantal kleuren en drie afwerkingen: tri-coat-lak heeft een innovatieve mix waarmee de lak de intense, diepe glans van driecomponentenlak heeft, de metallic-lak zorgt voor een sprankelende weerkaatsing van het licht en de pearl-lak met uiterst fijne kristallen zorgt voor een bijzondere parelmoerachtige glans.

Opel Exclusive breidt het aantal mogelijkheden om de auto naar de smaak van de klant aan te passen, later verder uit, met onder meer lederen interieurbekleding, keuze uit diverse modellen lichtmetalen wielen en designelementen die zijn voorbehouden aan Exclusive-klanten. Als onderdeel van Opel Exclusive onderzoekt Opel de mogelijkheden van bijvoorbeeld een digitale showroom met beelden in ultrahoge resolutie en augmented reality. Klanten kunnen daarmee eenvoudig en bijna realistisch de nieuwe auto van hun keuze ervaren.