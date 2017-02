Seat Leon

Seat biedt virtuele proefrit aan

20 februari 2017 | Seat introduceert de virtuele proefrit. Op de nieuwe website SeatVirtualTestDrive.nl is het mogelijk om online een proefrit te maken in de vernieuwde Leon. Zo is op een laagdrempelige manier een extra manier beschikbaar om de vernieuwde Seat Leon te ervaren. Als onderdeel van de Virtual Test Drive kunnen bezoekers van de website via hun smartphone of tablet ook kennismaken met diverse assistentiesystemen die op de Leon debuteren.