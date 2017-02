Audi Q5

Audi introduceert nieuwe basisdiesel voor Q5

20 februari 2017 | Met de 2.0 TDI 110 kW/150 pk introduceert Audi een nieuwe basis dieselmotor voor de Q5. Met deze dieselkrachtbron, die per direct leverbaar is, is Q5 rijden nu mogelijk vanaf 53.935 euro.

De 2.0 TDI levert 110 kW/150 pk en is goed voor een koppel van 350 Newtonmeter tussen 1.500 en 3.250 tpm. De nieuwe diesel is uitsluitend leverbaar met een handgeschakelde 6-versnellingsbak en voorwielaandrijving. Die combinatie is goed voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/u in 9,7 seconden en een topsnelheid van 206 km/u. Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 4,5 liter op 100 km (CO2: 117 g/km). In de basis-uitrusting biedt de Audi Q5 2.0 TDI 110 kW/150 pk onder andere aluminium dakrails, Audi Connect noodoproep & Service, Audi drive select, Audi pre sense city, 17 inch lichtmetalen velgen, Xenon koplampen met LED-dagrijverlichting en een automatisch dimmende binnenspiegel. Tegen meerprijs zijn tevens de sport- en design-uitvoeringen leverbaar. Aanvullend biedt de Q5 2.0 TDI keuze uit de Pro Line- en Pro Line Plus-pakketten. Prijzen van de Q5 2.0 TDI 110 kW/150 pk, die per direct leverbaar is, beginnen bij € 53.935. De meerprijs voor de sport- of design-uitrusting bedraagt in beide gevallen € 1.850.