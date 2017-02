Nissan biedt nieuwe connectiviteit-service

16 februari 2017 | Nissan Europe pakt uit met een nieuwe strategie om klanten met nieuwe technologie en verbeterde services aan de dealer te binden. Nissan-rijders zullen online kunnen gebruikmaken van nieuwe diensten en meer mogelijkheden krijgen voor personalisatie en een grotere keuze uit accessoires. De aanpak moet de aftersales business aanjagen en Nissan in 2022 tot wel 30 procent omzetgroei bij aftersales in Europa kunnen opleveren.

Vincent Wijnen, Vice President Aftersales, Customer Quality and Training Nissan Europe: "We zijn volop bezig met het evolueren en transformeren van autodesign en productie om klanten het summum in personalisatie te bieden". Een belangrijk element van deze strategie is verdere uitbouw van connectiviteit bij nieuwe modellen. Nissan werkt ook aan betaalbare aftermarket-oplossingen voor bestaande modellen, zodat ook de berijders daarvan kunnen gebruikmaken van nieuwe online services.

Voorbeelden hiervan zijn onderhoudsmeldingen in de auto tot aan het inplannen van een afspraak bij de dealer en automatische ordering van benodigde onderdelen, zodat die klaarliggen als de auto wordt gebracht voor service.

In Europa is Nissan twee jaar geleden gestart met meer personalisatie door kopers van de JUKE een uitgebreid kleurenpalet te bieden voor carrosseriedelen en uitrusting. Bij tachtig procent van de verkochte JUKES is op dit moment sprake van een gepersonaliseerd uiterlijk en interieur. Daarmee zit dit model in de top 3 van meest profijtelijke modellen als het gaat om verkoop van accessoires. Het design en productieproces van de nieuwe Nissan Micra luiden een volgende fase in, gezien de veelheid aan keuzemogelijkheden voor kleuren en uitrusting bij dit model.

Door de voortschrijdende connected auto-technologie en gebruik van big data kan Nissan nieuwe diensten leveren, de dealerervaring verbeteren en klantentrouw verhogen. Deze aanpak vereist een behoorlijke inspanning om de logistiek te stroomlijnen voor een perfecte en efficiënte just-in-time levering van fabriek naar dealer.