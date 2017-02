Milieucertificaat voor Mercedes-Benz E350e

15 februari 2017 | De plug-in hybrid Mercedes-Benz E350e heeft de audit van de TÜV voor een milieucertificaat succesvol doorstaan. Deze onderscheiding is gebaseerd op een levenscyclusanalyse waarbij de onafhankelijke specialisten van TÜV Süd (de Duitse technische inspectie-instantie) de milieu-impact van een personenauto gedurende de gehele levenscyclus uitgebreid analyseren.

De E350e onderscheidt zich met een NEDC-brandstofverbruik van 2,1 l/100 km (CO2-emissie gecombineerd: 49 g/km). Als onderdeel van een holistische analyse nemen de specialisten ook de CO2-emissies van het productie- en recyclingproces in hun berekeningen mee. Dit onderzoek geeft blijk van een CO2-emissiewaarde die zo'n 44 procent lager ligt dan die van zijn voorganger, de E-Klasse E350 CGI met vergelijkbare prestaties en een conventionele motor.

De analyse gaat daarbij uit van de gehele levenscyclus (met inachtneming van materiaalproductie, productie, een rijafstand van 250.000 kilometer op basis van officiële brandstofverbruikscijfers en recycling), waarbij het hybridemodel extern wordt opgeladen volgens de Europese energiemix. Wanneer dezelfde berekening wordt gemaakt op basis van het gebruik van hernieuwbare energie voor extern opladen, dan kunnen de CO2-emissies zelfs met 63 procent worden gereduceerd. Eenzelfde beeld laat het energieverbruik zien: de E350e verbruikt 31 c.q. 48 procent minder primaire energie gedurende alle fasen van zijn levenscyclus.

"De plug-in hybrid is een goed voorbeeld om te laten zien hoezeer een transparante analyse van een complete levenscyclus noodzakelijk is om de milieu-impact in zijn totaliteit aan te kunnen tonen en te evalueren", aldus Anke Kleinschmit, Head of Research en Chief Environmental Officer van de Daimler Group. "Met deze analyses gaan we veel verder dan de wettelijke vereisten. Dit soort onderzoek biedt ons ook de mogelijkheid om te bewijzen dat het vanzelfsprekend hogere gebruik van resources in de productie wordt overgecompenseerd door de aanzienlijk betere ecologische balans tijdens het rijden, zodat de levenscyclusanalyse in z'n totaliteit wordt verbeterd."

De nieuwe elektronica heeft gezorgd voor een verdere toename in vermogen en koppel van de elektromotor, tot respectievelijk 65 kW/88 pk en 440 Nm. De E350e heeft een systeemvermogen van 210 kW/286 pk en een systeemkoppel van 550 Nm. Andere verbeteringen aan de bedieningsstrategie dragen eveneens bij aan de toegenomen efficiëntie. De sedan is goed voor een emissievrije actieradius tot 33 km, afhankelijk van de rijstijl en omgevingscondities.