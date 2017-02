Opel maakt prijzen nieuwe Insignia bekend

16 februari 2017 | Opel start per vandaag met de orderintake van de nieuwe Insignia Grand Sport en Insignia Sports Tourer. Het vlaggenschip van Opel wordt leverbaar vanaf 33.695 euro incl. afleverkosten. De ruime stationwagen Sports Tourer heeft een vanafprijs van 34.945 euro.Voor de zakelijke markt zijn er speciale leasetarieven met een vanaf leasetarief van 449 euro voor de Grand Sport en 469 euro voor de Sports Tourer (via Opel Leasing).

De nieuwe Opel Insignia is vanaf de verkoopstart leverbaar met een compleet nieuwe benzinemotor. De aluminium viercilinder 1.5 Turbo is er met 103 kW / 140 pk vermogen en 250 Nm koppel tussen 2.000 en 4.100 t/min. Het gemiddelde brandstofverbruik is vastgesteld op 5,7 l /100 km voor de Insignia, volgens huidige NEDC-testcyclus, wat overeenkomst met een CO2-uitstoot van 129 g/km. De 1.5 Turbo is er ook met 122 kW/165 pk. In dit geval bedraagt de CO2-uitstoot 130 g/km bij een gemiddeld verbruik van 5,7 l/100 km. Ten opzichte van de 1.6 Turbo (125 kW/170 pk) in de huidige Insignia is een verbruiksreductie van 3% gerealiseerd.

Een andere nieuwkomer is de 2.0 Turbo met een vermogen van 191 kW/260 pk en 400 Nm koppel tussen 3.000 en 4.000 t/min. Het gemiddelde brandstofverbruik (NEDC) is vastgesteld op 8,6 l/100 km voor de Insignia, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 197 g/km. Deze krachtige turbomotor is gekoppeld aan een volledig nieuwe achttrapsautomaat en een geavanceerd AWD-systeem met torque vectoring. De variabele vierwielaandrijving maakt gebruik van twee elektronisch aangestuurde meerplatenkoppelingen die het achterste differentieel vervangen. Het systeem claimt een razendsnelle reactie voor optimale grip onder alle omstandigheden en een sportieve rijervaring in bochten.

Verder is de nieuwe Opel Insignia leverbaar met de beproefde 1.6 CDTI dieselmotor in combinatie met de vernieuwde zesversnellingsbak (minder interne wrijving). De versie met een vermogen van 81 kW /110 pk laat een gemiddeld verbruik (NEDC) en CO2-uitstoot van 4,0 l/100 km en 105 g/km noteren. De versie met 100 kW/136 pk verbruikt gemiddeld 4,3 l/100 km, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 114 g/km. Dankzij de verder verbeterde dieselmotor en transmissie is het gemiddelde dieselverbruik van de 110 pk-versie 10% gedaald volgens de WLTP-test.

Het aanbod wordt gecompleteerd door de geoptimaliseerde 2.0 CDTI dieselmotor met 125 kW/170 pk. In de nieuwe Opel Insignia verbruikt deze motor gemiddeld 5,2 l/100 km (NEDC) met een bijbehorende CO2-uitstoot van 136 g/km.

De tweede generatie Opel Insignia is gebaseerd op een compleet nieuwe architectuur en is tot 200 kg lichter dan het huidige model. Deze substantiële gewichtsreductie resulteert in een preciezere besturing en meer wendbaarheid.