Audi

Audi wint prijs voor bestuurderloos autotransport

16 februari 2017 | Audi heeft een prijs gewonnen voor ontwikkelwerk: met het bestuurderloze transportsysteem FTS Ray dat voor autotransport wordt gebruikt, heeft Audi de Logistik Award 2017 van het Verband der Automobilindustrie (VDA) gewonnen. Het autonoom werkende systeem wordt sinds het begin van het jaar ingezet in de fabriek te Ingolstadt. Parkeerrobots vervoeren maximaal 2.000 auto's per dag voor het transport per trein. In de auto-industrie is deze toepassing uniek.