Seat bouwt versnellingsbak voor VW Group

16 februari 2017 | De Seat Componentes-fabriek in het Spaanse El Prat de Llobregat gaat de nieuwe MQ281-transmissie bouwen voor de Volkswagen Group. De handgeschakelde zesbak zal worden toegepast in modellen die zijn gebouwd op Volkswagens MQB-platform.

Seat Componentes start in 2019 met de productie van de MQ281-transmissie, waarvan de diverse merken binnen de Volkswagen Group er naar verwachting zo'n 450.000 per jaar nodig hebben. Het eerste model dat zal worden uitgerust met de nieuwe versnellingsbak is de Volkswagen Passat.

Uit de beslissing van de Volkswagen Group om de fabricage bij Seat Componentes onder te brengen, spreekt waardering voor de stappen die de fabriek heeft gemaakt op het gebied van efficiency en productiviteit. "Dit is erkenning voor alle medewerkers die de afgelopen jaren zo hard hebben gewerkt om de processen bij Seat Componentes te verbeteren", aldus Dr. Andreas Tostmann, Seat Vice-President for Production.

De Seat Componentes-fabriek wordt in de komende twee jaar voorbereid op de productie van zo'n 1.800 nieuwe MQ281-versnellingsbakken per dag. "Dit is een grote uitdaging voor ons personeel, maar we zijn ervan overtuigd dat we die samen kunnen aangaan. We zullen er met onze professionaliteit en toewijding voor zorgen dat de lancering van de nieuwe transmissie een succes wordt", voegt Tostmann toe.

Seat Componentes produceert momenteel ongeveer 650.000 versnellingsbakken per jaar. Met de start van de MQ281-productie in 2019 komt dat aantal naar verwachting op 800.000 eenheden te liggen, wat de maximumcapaciteit van de fabriek is. Seat Componentes heeft meer dan 1.000 medewerkers in dienst en exporteert 70 procent van zijn productie.

De productiefaciliteit is in 1979 gebouwd en in de decennia daarna meerdere keren geroemd om zijn efficiency en kwaliteit. Tussen 2010 en 2013 heeft Seat Componentes zijn processen onder de loep genomen en gereorganiseerd om de capaciteit, productiviteit en kwaliteit te verhogen. In september 2016 werd Seat Componentes voor die prestaties beloond met de Industrial Excellence Award.