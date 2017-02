Ferrari introduceert 812 Superfast

16 februari 2017 | Ferrari kiest de 87ste editie van de Internationale Autosalon van Genève voor de wereldprimeur van zijn nieuwe 12-cilinder berlinetta. De 812 Superfast is de krachtigste en snelste Ferrari in de historie van het merk. Het nieuwe model introduceert niet alleen een keur aan innovatieve voorzieningen, maar staat tevens symbool voor de introductie van de V12-modellen van het merk met het steigerende raspaard, 70 jaar geleden, in 1947.

De 812 Superfast is ontworpen door het Ferrari Styling Centre. En profil heeft de 812 Superfast de slankheid van een fastback, dankzij een twee-box ontwerp met een hoge achterzijde die doet denken aan de 365 GTB4 uit 1969. De lijnen van de flanken maken de achterzijde visueel korter en worden versterkt door extra gespierde wielkasten die de 812 Superfast de power en agressie geven die passen bij zijn V12. Full-LED koplampen zijn geïntegreerd in het design van de hoekige luchtinlaten in de motorkap en zetten het gespierde front extra aan, alvorens ze aan de zijkanten doorlopen in de voorste wielkasten. Aan de achterkant zorgen vier ronde achterlichten - geïnspireerd op de traditie van Ferrari - voor een extra brede en forse look, waarbij ze tegelijkertijd de achterspoiler en het compartiment optisch verlagen.

De auto wordt geïntroduceerd in een speciale nieuwe kleur, Rosso Settanta, die is ontworpen ter ere van de 70ste verjaardag van het merk.

Het interieur van de 812 Superfast is in lijn met het uiterlijk gestyled, maar met behoud van het comfort en de interieurruimte die altijd kenmerkend zijn geweest voor Ferrari's F12 berlinetta's met de motor voorin. Het compartiment heeft een sportievere, meer radicale aanblik gekregen, waarbij de belangrijkste elementen lijken te zweven, wat de auto een autosportief-elegante ambiance verleent. Het horizontale dashboard krult rond de centrale ventilatieopeningen. De sportstoelen zijn eveneens nieuw, net als de HMI inclusief de nieuwe stuurwiel- en instrumentenclusters en de allernieuwste infotainment- en airconditioningsystemen.

De 812 Superfast wordt aangedreven door een nieuwe 6.5-liter V12 met 588 kW / 800 pk. De V12 levert zijn maximumvermogen bij 8.500 toeren per minuut, wat zich vertaalt in een specifiek vermogen van 123 pk / liter. Het maximumkoppel bedraagt 718 Nm bij 7.000 tpm, waarvan 80% al beschikbaar is vanaf 3.500 motoromwentelingen. De prestaties zijn mede te danken aan de montage van een 350 bar brandstofsysteem met directe inspuiting, voor het eerst op een high-performance motor, en de combinatie daarvan met inlaatkanalen met variabele geometrie die in hun basisvorm zijn afgeleid van de exemplaren van atmosferische F1-motoren.

De transmissie met dubbele koppeling van de 812 Superfast heeft specifieke overbrengingen die in combinatie met kortere op- en terugschakeltijden de gasrespons nog verder aanscherpen.

Het is de eerste Ferrari die EPS (Electric Power Steering) krijgt, die in lijn met Ferrari's compromisloze engineeringvisie wordt aangewend om het prestatiepotentieel van de auto maximaal te benutten. Eveneens nieuw in de 812 Superfast is het Virtual Short Wheelbase 2.0 systeem (PCV), dat op basis van de opgedane ervaringen met de F12tdf een software-evolutie is die de nauwkeurigheid van de handling verbetert en de reactietijd van de auto verkort.