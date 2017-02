Peugeot introduceert Partner Tepee Electric

16 februari 2017 | Peugeot introduceert de Partner Tepee Electric. De auto biedt ruimte voor vijf passagiers en een modulair interieur. De Partner Tepee Electric richt zich op een toenemend aantal klanten dat elektrisch rijden wil combineren met het gebruik van de auto voor velerlei dagelijkse activiteiten, ongeacht of deze voor persoonlijke dan wel zakelijke doeleinden zijn. In Nederland profiteert de zakelijke rijder bovendien van slechts 4% bijtelling bij privé-gebruik. Het gehomologeerde bereik bedraagt 170 km. De Peugeot Partner Tepee Electric wordt op de Geneva Motorshow 2017 gepresenteerd en zal in september op de markt worden gebracht.

De nieuwe Partner Tepee Electric is gebaseerd op de Peugeot Partner Tepee met verbrandingsmotor en is uitgerust met de elektrische aandrijflijn die zich sinds zijn lancering in 2013 al heeft bewezen in de Peugeot Partner Electric besteluitvoering. De elektrische synchroonmotor met permanente magneten van 49 kW (67 pk) / 200 Nm is onder de motorkap geplaatst. De twee lithium-ion accupakketten met groot energievolume van 22,5 kWh vinden we aan weerszijden van de achtertrein. Door deze plaatsing komt het zwaartepunt lager te liggen en dat komt ten goede aan het rijgedrag en de wendbaarheid van de nieuwe Peugeot Partner Tepee Electric. Ook de ruimte voor de inzittenden en de grote bagageruimte in de Partner Tepee zijn door deze plaatsing behouden.

De Peugeot Partner Tepee Electric biedt twee oplaadmogelijkheden voor de accu's: standaard laden via een klassieke huisaansluiting (van 8 A of 10 A afhankelijk van het land) of een Green'up beveiligde stekker (van 14 A). Volledig opladen (lege accu) duurt dus 8,5, 12 of 15 uur afhankelijk van de stroomsterkte van de aansluiting. Het CHAdeMO protocol is de eerste indrustriële norm voor snelladen die in 2009 werd gecreëerd. Het is één van de 3 systemen die momenteel goedgekeurd zijn als internationale normen voor snelladen. Het contact voor normaal laden zit in het rechter zijpaneel voor van de auto, en het snellaadcontactpunt zit op de plaats van de klassieke tankklep op het linker achterpaneel. De nieuwe Partner Tepee Electric heeft een maximum bereik van 170 km op basis van de NEDC-cyclus.

In lijn met de belofte om de invloed van haar auto's op het milieu tijdens en na de levensduur te beperken is de PSA Groep een vennootschap aangegaan met SNAM (Société Nouvelle d'Affinage des Métaux), Europees leider op het gebied van inzameling en recycling van accu's. In het kader van de samenwerking die sinds 2012 met SNAM in Frankrijk loopt, werd eind 2015 een akkoord getekend dat garant staat voor de kwaliteit van de procedures voor de inzameling en de recycling van de accu's van de elektrische en hybride auto's van de Groep aan het einde van hun levensduur, voor de gehele dealerorganisatie en de productiesites in Europa. De SNAM zorgt voor 70% opbrengst bij de recycling van de Li-ion accu's van de elektrische auto's en 84% bij de Ni-MH accu's van de hybride auto's. Deze percentages zijn aanzienlijk hoger dan de door de EU voorgeschreven waarde van 50 % recyled materiaal.

De modulaire binnenruimte biedt ruimte voor 5 personen en voldoende ruimte voor het vervoeren van grote spullen:

5 losse stoelen met 3 stoelen op de 2e zitrij die verwijderd kunnen worden waardoor een vlakke vloer ontstaat;

De laadruimte is één van de grootste in zijn klasse en is tot 1.350 liter groot met 5 personen aan boord en 3.000 liter met 2 personen aan boord en de stoelen van de zitrij verwijderd;

De grote achterklep en de separaat te openen achterruit - exclusief voor deze klasse - maken het laden en lossen onder alle omstandigheden gemakkelijk.

De Partner Tepee Electric beschikt over een 7 inch kleuren touch screen dat binnen oog- en handbereik is ingebouwd in het midden van het dashboard. Het wordt standaard geleverd vanaf het tweede uitrustingsniveau en biedt toegang tot de volgende functies: boordcomputer, radio AM/FM of digitaal DAB (Digital Audio Broadcasting als optie), uitlezen van muziek bestanden vanaf smartphones, handsfree bellen en navigatie.

Het bevat ook het beste op het gebied van ingebouwde connectiviteit: Bluetooth, USB-poort, jack-aansluiting en de functie MirrorScreen. Vanaf een Mirrorlink of Apple Carplay compatible smartphone kan MirrorScreen de beste mobiele apps kopiëren op het grote touch screen in de auto, zodat daar makkelijk en veilig gebruik van gemaakt kan worden. Navigatie, leverbaar als optie, biedt tevens weergave van maximum snelheden en verkeersinformatie. (De exacte uitvoeringsdetails voor Nederland volgen).