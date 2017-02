Kia Picanto

Nieuwe Kia Picanto debuteert in Geneve

15 februari 2017 | Kia onthult de geheel nieuwe Picanto tijdens de Autosalon van Genève 2017. Het nieuwe model heeft een fris uiterlijk en een kwalitatief hoogwaardig en ruimer interieur. Naast de 1.0 en 1.25 MPI volgt in het vierde kwartaal ook een turboversie, de 1.0 T-GDI. Met krachtige, horizontale lijnen in het front en over de flanken oogt de Picanto groter dan hij is, want hij is exact even lang en breed als zijn voorganger: 3.595 mm lang en 1.595 mm breed.