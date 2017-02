Nieuwe motoren voor Jaguar F-PACE, XE en XF

15 februari 2017 | Jaguar introduceert een reeks verbeteringen op comfort- en veiligheidsgebied voor de F-PACE, de XE en de XF. Tegelijk maken ook nieuwe versies van Jaguar Land Rovers Ingenium-motoren hun debuut. Nieuw voor alle drie modellen zijn twee viercilinder benzinemotoren en een 176 kW (240 pk) sterke dieselmotor in de Ingenium-motorenfamilie. Verder is de F-PACE leverbaar met een efficiënte E-Performance dieselvariant met een CO2-emissie van 126 g/km. Een Jaguar F-PACE met achterwielaandrijving en een automaat behoort nu ook tot de mogelijkheden.

De nieuwe, volledig aluminium 147 kW (200 pk, voor XE en XF) en de 184 kW (250 pk) sterke tweeliter viercilinder Ingenium-benzinemotoren hebben minder inwendige wrijving. Dat is een voordeel voor de temperatuurhuishouding. Daarbij is een lichtgewichtconstructie ideaal voor een optimale efficiency en dynamiek. De versies met deze motoren zijn te herkennen aan respectievelijk een 20t- en een 25t-badge.

Het dieselgamma is uitgebreid met de 176 kW (240 pk) sterke tweeliter viercilinder twinturbo Ingenium-dieselmotor. Met een maximumkoppel van 500 Nm levert deze motor de voor Jaguar kenmerkende prestaties bij een gunstig verbruik. De motor is versterkt en ook de zuigers, de krukas en de brandstofinjectoren zijn opgewaardeerd. Dit is de eerste viercilinder Jaguar Land Rover-motor die is voorzien van twee turbo's. Hun sequentiële werking zorgt voor extra vermogen bij hoge toerentallen en snellere reacties bij lage toerentallen. De versies van de F-PACE, de XE en de XF met deze motor zijn voorzien van een 25d-badge.

Alle Ingenium-motoren hebben bijzonder weinig inwendige wrijving voor optimale efficiency en verfijning. De benzinemotoren zijn voorzien van twin-scroll turbo's, waardoor het turbogat tot het minimum beperkt blijft en het vermogen en de efficiency optimaal zijn. Continuously Variable Valve Lift-techniek verbetert de luchtaanvoer van de nieuwe motoren. Zowel de 20t- als de 25t-motoren zijn ongekende soepel dankzij elektro-hydraulische klepbediening. Deze techniek is gepatenteerd en biedt optimale efficiency en maximaal vermogen en koppel over een breed toerengebied. De verbranding is vollediger dankzij de nieuwe directe brandstofinspuiting met een druk van 200 bar. De injectoren zijn centraal gemonteerd en zorgen voor nog hogere efficiency en minder uitstoot. Voor het eerst heeft Jaguar het uitlaatspruitstuk geïntegreerd in de cilinderkop. Doordat de koelvloeistof door het spruitstuk wordt gevoerd, komt de motor sneller op bedrijfstemperatuur en dat vermindert brandstofverbruik en de emissie.

Nieuw is ook de Jaguar XE in de S-uitvoering met de 3,0-liter V6-benzinemotor uit de Jaguar F-TYPE. Het vermogen is verhoogd van 250 naar 280 kW (340 naar 380 pk) voor betere prestaties en meer verfijning.

De vernieuwde Jaguar XE en XF bieden met Configurable Dynamics meer mogelijkheden om de instellingen van de auto aan te passen. Met een knop met zwartwit geblokte vlag op de middenconsole is te kiezen uit de standen 'Normal' en 'Dynamic'. Adaptive Dynamics maakt het mogelijk de demping aan te passen.

De voorstoelen in de F-PACE en de XF zijn nu voorzien van hoofdsteunen met 'vleugels'. Ze zijn elektrisch in hoogte verstelbaar en de zijkussens zijn met de hand verstelbaar.

Voor zowel de F-PACE als de XE en de XF is nu Dual View-techniek beschikbaar. Daarmee kunnen bestuurder en passagier op de centrale 10-inchdisplay tegelijkertijd verschillende beelden bekijken.

Slimme InControl-technologie is beschikbaar als de auto is voorzien van Touch Pro. Het maakt het dat de bestuurder bijvoorbeeld de navigatieaanwijzingen van het systeem ziet terwijl de passagier op dezelfde display kijkt naar beelden van een USB-stick of televisie.

Een 12,3-inch TFT virtueel instrumentenpaneel is nu leverbaar in de Jaguar XE. In combinatie met het Touch Pro-infotainmentsysteem zorgt het voor meer helderheid en duidelijkheid: er is te kiezen uit vier weergaven, zoals full-screen navigatie.

Zowel de Jaguar XF als de XE zijn voorzien van een zogenoemde Gesture Boot Lid. Met een eenvoudige beweging van de voet onder de achterbumper is de achterklep te openen. Dat maakt in- en uitladen van de bagage nog eenvoudiger.

De Jaguar F-PACE, de XF en XE zijn tevens voorzien van een paar nieuwe veiligheidstechnologieën. Forward Traffic Detection - onderdeel van het Surround Camera System, dat de omgeving van de auto in de gaten houdt - helpt de bestuurder als het zicht voor de auto beperkt is. Met een onopvallend in de grille gemonteerde camera signaleert het systeem eventuele obstakels en geeft op het centrale beeldscherm een optische waarschuwing als een mogelijk gevaar zich voordoet.

Forward Vehicle Guidance maakt eveneens deel uit van het Surround Camera System en helpt bij parkeren. Het systeem werkt samen met de parkeersensoren aan de voorzijde van de auto en geeft op het scherm de auto weer met de sturende voorwielen in de gewenste stand. De bestuurder kan ook de afstand tot de andere auto aflezen op de display, zodat parkeren een ontspannen aangelegenheid wordt.

Blind Spot Assist (BSA) op de XE en XF vult het Blind Spot Monitor-systeem aan en maakt gebruik van het Collision Warning System én de elektrische stuurbekrachtiging. Als BSA een voertuig opmerkt dat de dode hoek nadert of zich erin bevindt terwijl de bestuurder van baan wil wisselen, oefent het een subtiele kracht op de besturing uit om de auto in de rijstrook te houden.