Citroen toont SpaceTourer 4x4 E Concept

14 februari 2017 | Citroën onthult tijdens de Geneva Motorshow 2017 de SpaceTourer 4X4 Ë Concept. Deze concept car is voorzien van stylingkenmerken van de lifestyle productreeks 'Ë', producten die tijdens de Autosalon van Parijs vorig jaar werden gepresenteerd. Met deze signatuur belichaamt de nieuwe concept car het unieke karakter van het merk en worden de sterke punten van de productieversie benadrukt. Deze uitvoering is voorzien van 4x4-techniek, beschermende carrosseriedelen en grafische elementen aan de buitenzijde en ook een speciale interieurinrichting.

De SpaceTourer 4X4 Ë Concept borduurt voort op de kenmerkende eigenschappen van de productieversie en kenmerkt zich door een opvallend design, een hoog comfortniveau en moderne technologieën waarmee de auto op alle soorten ondergrond uit de voeten kan. Zijn styling kenmerkt zich door dezelfde kleuren en materialen als de collectie met dezelfde naam en het model beschikt over een 4x4-aandrijflijn die is ontwikkeld door Automobiles Dangel.

De SpaceTourer 4X4 Ë Concept is voorzien van bumperbeschermers aan de voor- en achterzijde en speciale mat aluminium dakdragers. Het '4X4' logo onder de buitenspiegels en op de achterklep staat symbool voor de offroad eigenschappen, waarvoor onder meer banden met sneeuwkettingen zorgen.

Deze stijlkenmerken benadrukken het karakter van de robuuste en elegante auto, die leverbaar is in verschillende carrosserielengtes (XS, M en XL) om zowel op de wensen van gezinnen als professionals te kunnen inspelen. De SpaceTourer 4X4 Ë Concept is gebaseerd op de XS-versie. De letter 'Ë' is niet alleen onlosmakelijk verbonden met de naam en de geschiedenis van het merk, hij vormt ook een belangrijk stylingdetail bij de SpaceTourer 4X4 Ë Concept.

De BlueHDi 150 S&S dieselmotor is gekoppeld aan een handgeschakelde 6-versnellingsbak. Ook buiten de gebaande paden, dankzij een uitschakelbare vierwielaandrijving. Deze conversie (die op verzoek al leverbaar is via het Citroën dealernetwerk) werd ontwikkeld door Citroëns partner Automobiles Dangel, een Franse specialist op het gebied van vierwielaandrijving. De vierwielaandrijving zorgt ook op gladde ondergronden voor grip. Met het sperdifferentieel op de achteras, dat via een draaiknop op het dashboard wordt bediend, heeft de SpaceTourer 4X4 meer grip.

De Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept maakt het leven gemakkelijker met een nieuw telematicasysteem, dat is voorzien van:

CITROËN Connect Nav, het nieuwe 3D navigatiesysteem dat wordt bediend via spraakherkenning of het 7-inch touchscreen.

Mirror Screen dat smartphone-apps weergeeft op het 7" touch screen.

Voor meer rust tijdens het rijden zijn de volgende zaken in de Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept goed in het zicht van de bestuurder geplaatst:

Head-up display zodat bestuurders kunnen hun ogen op de weg houden terwijl essentiële rij-informatie wordt weergegeven op een transparant scherm.

Top Rear Vision, de achteruitrijcamera toont op het 7" touchscreen een samengesteld beeld van het gedeelte achter de auto met een kijkhoek vanuit bovenaanzicht.

Blind spot monitoring dat de bestuurders waarschuwt voor een voertuig in de dode hoek.

Voor meer comfort en veiligheid is de Citroën SpaceTourer 4X4 Ë Concept voorzien van:

Trafic Sign Recognition met Speed Limit informeert de bestuurders als er informatie beschikbaar is met betrekking tot snelheidslimieten, waarbij ze die informatie kunnen gebruiken voor het instellen van de cruise control en snelheidsbegrenzing.

Dynamic Light Assist schakelt in het donker afhankelijk van het verkeer automatisch over tussen dimlicht en grootlicht.

Lane Departure Warning waarschuwt bestuurders als de auto een lijn overschrijdt terwijl de richtingaanwijzer niet is ingeschakeld.

Andere veiligheidstechnologieën: