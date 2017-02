Lexus onthult LS500h in Geneve

14 februari 2017 | Lexus onthult op de Autosalon van Genève (9-19 maart 2017) de nieuwe hybride topklasse sedan LS 500h. Het werelddebuut volgt kort na dat van de LS 500 met twin-turbo 3,5-liter V6 in Detroit.

De volledig nieuwe LS500h met hybride technologie kent hetzelfde design als de eerder gepresenteerde LS500 en is gebouwd volgens de allerbeste Japanse traditie. De LS is lager, breder, langer en spannender dan zijn voorganger. Het design en het silhouet als van een coupé sluiten aan op Lexus' nieuwste designtaal.

De LS staat op een verlengde versie van het volledig nieuwe platform GA-L (Global Architecture for Luxury Vehicles); de LC staat op hetzelfde platform. Dat heeft een laag zwaartepunt en is het stijfste platform dat Lexus ooit ontwikkeld heeft. Het zet nieuwe standaarden wat betreft 'handling', rijcomfort en het maakt de nieuwe LS tot de stilste generatie ooit.

De LS 500h is de nieuwste vertegenwoordiging van Lexus' onderscheidende designtaal. De Lexus stand in Genève sluit hier volledig op aan. Het design hiervan is een primeur voor Europa en representeert Lexus' nieuwe wereldwijde communicatiestrategie en de prikkelende pay-off 'Experience Amazing'.