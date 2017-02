Toyota

Toyota verkoopt 10-miljoenste hybride

14 februari 2017 | Toyota heeft wereldwijd ruim 10 miljoen hybride auto's verkocht. In Nederland staat de teller op 119.000 exemplaren (104.500 Toyota en 14.500 Lexus modellen). In de voetsporen van de Prius verkoopt Toyota Motor Corporation wereldwijd inmiddels 33 verschillende hybride modellen in meer dan 90 landen.

De ruim 10 miljoen hybride auto's van Toyota Motor Corporation hebben naar schatting geleid tot een besparing van 77 miljoen ton CO2 in vergelijking tot de emissie van hetzelfde aantal gelijkwaardige benzineauto's. De brandstofbesparing bedraagt circa 29 miljard liter. Toyota's hybride technologie is wereldwijd een duurzame richting voor het reduceren van het broeikaseffect en het terugdringen van luchtvervuilende emissies. Dit laatste speelt vaak een rol in grote steden, waar regelmatig drastische maatregelen worden genomen om emissies terug te dringen door schonere (hybride) auto's te stimuleren en minder schone auto's te weren. Het zoveel mogelijk beperken van de milieueffecten van auto's en de productie ervan, is voor Toyota al jaren prioriteit. In 1997 bracht Toyota zijn eerste Full Hybrid op de markt, de Prius. Inmiddels wereldwijd hét hybride icoon. Vanaf dat moment heeft Toyota deze technologie doorgezet naar vele andere modellen, zoals de Yaris, Auris en C-HR. Ook de huidige, vierde generatie Prius is ontwikkeld met de focus op minder emissies. Het meer dynamische weggedrag is grotendeels te danken aan het nieuwe TNGA (Toyota New Global Architecture) platform.