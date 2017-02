Volkswagen maakt prijzen vernieuwde Golf bekend

14 februari 2017 | Volkswagen maakt de Nederlandse prijzen en specificaties van de nieuwe Golf bekend. De nadruk bij de vernieuwingen ligt niet alleen op nieuwe motoren, een aangescherpt design en nieuwe assistentiesystemen, maar ook op een nieuwe generatie infotainmentsystemen. Goed nieuws is dat de meest verkochte uitvoeringen nu rijker zijn uitgerust. Het klantvoordeel kan, afhankelijk van de uitvoering, oplopen tot 3.000 euro.

De vernieuwde Golf is onder meer herkenbaar aan nieuw ontworpen koplampen met LED-dagrijverlichting, gerestylde bumpers en nieuwe lichtmetalen wielen. Deze nieuwe Volkswagen is verkrijgbaar met een groot aantal nieuwe voorzieningen waaronder het Active Info Display, het volledig digitale instrumentencluster van Volkswagen en nieuwe infotainmentsystemen. Een primeur in het Golf-segment is Gesture Control, de gebarenbediening van het Discover Pro infotainmentsysteem met 9,2 inch groot touchscreen. Ook zijn er veel nieuwe assistentiesystemen leverbaar. Primeurs in dit segment zijn Traffic Jam Assist, waarmee de Golf semi-autonoom kan rijden in files, en Trailer Assist voor semi-autonoom inparkeren met een trailer of caravan.

Volkswagen levert de vernieuwde Golf met een groot aantal drijfvormen, variërend van 63 kW / 85 pk tot 228 kW / 310 pk. Drie nieuwe benzinevarianten maken hun debuut: de 63 kW/85 pk sterke 1.0 TSI die de 1.2 TSI als basismotorisering vervangt, de 1.5-liter TSI Evo met 110 kW / 150 pk met Active Cylinder Management en de 1.5 TSI BlueMotion met variabele turbinegeometrie met 96 kW / 130 pk. Deze laatste versie zet de motor uit als het gas wordt losgelaten en schakelt de brandstofbesparende zeilfunctie in. Deze technologie werd tot nu toe alleen toegepast bij hybride voertuigen. De zeilfunctie kan, samen met andere technische innovaties, het verbruik tot 1,0 l/100 km verlagen (afhankelijk van de omstandigheden).

De volledig elektrische e-Golf profiteert uiteraard ook van de vernieuwingen. Deze versie krijgt een fors grotere range tot maximaal 300 km (NEDC). De vernieuwde Golf is tevens leverbaar als 150 kW / 204 pk sterke GTE plug-in hybrid en als 81 kW / 110 pk sterke 1.4 TGI CNG.

De sportieve modellen krijgen er extra kracht bij. De nieuwe GTI met 2.0-liter TSI turbomotor levert voortaan 169 kW / 230 pk, evenveel als de vorige GTI Performance. Ook deze versie is wederom leverbaar, maar heeft nu 180 kW / 245 pk. De Golf R met vierwielaandrijving is de meest potente variant met 228 kW / 310 pk en 400 Nm koppel. De DSG-transmissies van de Golf 2.0 TDI modellen, de GTI Performance, GTD en R hebben voortaan 7 versnellingen, in plaats van de 6 van de huidige versie.

De standaarduitrusting is fors uitgebreid terwijl de vanafprijzen voor de meest verkochte uitvoeringen, de Trendline, Comfortline en Highline, scherper zijn. De Golf Trendline is nu standaard voorzien van LED-achterlichten, Bluetooth telefoonvoorbereiding, USB-aansluiting, vermoeidheidsherkenning, LED dagrijverlichting, Radio Composition Color met 16,5 cm scherm (in plaats van een 14,7 cm) en een boordcomputer plus. Het klantvoordeel van de nieuwe bedraagt maximaal 1.170 euro ten opzichte van de huidige Golf Trendline.

Als Comfortline heeft de nieuwe Golf bovenop de Trendline uitrusting ook standaard Front Assist met City Emergency Braking, Adaptive Cruise Control en multifunctioneel stuurwiel. Bij deze versie kan het klantvoordeel van de nieuwe Golf ten opzichte van de huidige Golf oplopen tot maximaal 1.430 euro.

Bovenop de extra uitrusting van de Comfortline heeft de Highline nu ook standaard het Active Info Display en Radio Composition Media met 20,8 cm touchscreen. De vanafprijs van deze rijker uitgeruste Highline is scherper dan die van zijn voorganger. Het klantvoordeel op deze extra luxe Golf loopt op tot maximaal 3.000 euro.

De GTD,GTI, R en Alltrack hebben bovenop de extra Comfortline uitrusting nu ook het Active Info Display en Radio Composition Media met 20,8 cm touchscreen als standaard uitrusting.

De vernieuwde Golf is vanaf eind maart leverbaar in Nederland. De e-Golf en Golf 1.5 TSI Evo 110 kW / 150 pk arriveren vanaf medio mei en de Golf 1.5 TSI Evo BlueMotion met 96 kW / 130 pk vanaf medio juni in Nederland. De prijzen van de 1.5 TSI modellen volgen in de aanloop naar de marktintroductie. De vanafprijzen zijn:

Golf 1.0 TSI 63 kW/85 pk 2-deur Trendline 21.990 euro

Golf 1.6 TDI 66 kW/90 pk 4-deur Trendline 26.290 euro

Golf 1.4 TGI CNG 81 kW/110 pk 4-deur Comfortline 28.850 euro

Golf 1.4 TSI GTE 150 kW/204 pk PHEV 4-deur 40.590 euro

E-Golf 4-deur 38.970 euro

Golf 2.0 TSI GTI 230 pk 2-deur 38.750 euro

Golf 2.0 TDI GTD 184 pk 2-deur 40.490 euro

Golf 2.0 TSI R 310 pk 2-deur 54.150 euro

Meerprijs Variant t.o.v. 4-deur hatchback 1.100 euro

Alle genoemde adviesprijzen zijn inclusief BTW, BPM, kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage en legeskosten.