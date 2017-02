Mercedes-Maybach toont G650 Landaulet

15 februari 2017 | Met de G650 Landaulet presenteert Mercedes-Maybach een nieuwe versie van dit roemruchte model. Naast de Mercedes-Maybach S-Klasse en de S650 Cabriolet is de open uitvoering van de G-Klasse de eerste terreinwagen van het submerk Mercedes-Maybach. De bijzondere G650 Landaulet volgt op de AMG G63 6x6- en G500 4x42-varianten. Met zijn V12-motor, portaalassen, elektrisch bedienbare stoffen kap en exclusieve aankleding van het achtercompartiment is dit een zeer speciaal 4x4-model waarvan slechts 99 exemplaren worden gebouwd.

Met een lengte van 5.345 m, wielbasis van 3.428 millimeter, hoogte van 2.235 millimeter, bijna een halve meter bodemspeling en veel ruimte en comfort voor vier inzittenden, overtreft de G650 Landaulet alle normen. Deze extraverte G-Klasse is zodoende een unieke combinatie van een luxueuze chauffeurslimousine en een terreinwagen. Waar de bestuurder en voorpassagier zijn ondergebracht onder een stalen dak, kunnen de achterpassagiers met een druk op de knop een elektrisch bediend, groot stoffen vouwdak openen. De achterpassagiers genieten van het open rijden op individuele stoelen. Desgewenst scheidt een elektrisch bediende glazen scheidingswand het bestuurdersgedeelte van het achtercompartiment. Daarnaast kan het glas met een druk op de knop worden veranderd van transparant naar ondoorzichtig.

Dankzij de 578 millimeter langere wielbasis hebben de passagiers in de Mercedes-Maybach G650 Landaulet uitgebreide bewegingsvrijheid. De achterpassagiers kunnen dankzij de First Class stoelen uit de S-Klasse genieten van maximaal comfort en riante ruimte: de rugleuningen van de elektrisch verstelbare afzonderlijke stoelen kunnen desgewenst volledig achterover worden gezet. De actieve multicontourstoelen zijn voorzien van ENERGIZING-massagefunctie en opblaasbare luchtkamers, voor maximaal zitcomfort en een uitstekende zijdelingse ondersteuning. Massageprogramma's verhogen het welbehagen - volgens het principe van een ontspannende hotstone-massage, inclusief verwarming. Voor nog meer zitcomfort zorgt de beensteun, die zowel qua lengte als qua hoek verstelbaar is.

Om de achterpassagiers optimaal comfort te bieden, is er een grote console met bekerhouders tussen de afzonderlijke stoelen geplaatst. Hierin kunnen drankjes langdurig worden verwarmd of gekoeld. De bedieningsknoppen voor het openen en sluiten van de glazen scheidingswand zijn achter de bekerhouders geplaatst. Net als een vliegtuigstoel beschikt de middenconsole over twee klaptafels, die in een handomdraai kunnen worden in- en uitgeklapt. De tafelbladen zijn voorzien van lederen inzetstukken om dienst te doen als comfortabel schrijfoppervlak of als ondergrond voor tablets en laptops.

Vóór de bekerhouders bevindt zich het bedieningspaneel voor de airconditioning achter. Verder naar voren zit de 'G cockpit', die qua lay-out op het combi-instrument van de bestuurder lijkt. Op de middenconsole zijn drie markante, centraal geplaatste knoppen te vinden. Deze zijn in dit geval echter niet bedoeld voor de bediening van de drie sperdifferentiëlen: één knop is bestemd voor de interieurverlichting, de andere twee voor het openen en sluiten van de stoffen kap. De 'G cockpit' achterin is eveneens voorzien van twee opbergvakken alsmede de handgrepen die zo kenmerkend zijn voor de G-Klasse. Op de dwarsverbinding, waarin ook de glazen scheidingswand is opgenomen, zijn de twee 25,4 cm (10 inch) grote displays met hoge resolutie van het individueel entertainment achter gemonteerd. Het luxueuze, exclusieve karakter van de Landaulet wordt benadrukt door de designo bekleding met stikselpatroon in diamantvorm. De bekleding is in alle gevallen tweekleurig, met keuze uit vier kleurencombinaties. Er kan gekozen worden uit drie verschillende bijpassende kleuren voor de stoffen kap alsmede vier fraaie designo lakken, waaronder een matte variant. het opschrift 'V12 BITURBO' op de voorspatschermen verwijst naar de ultieme motorisering, de V12-motor. De grille is voorzien van een verchroomde dubbele lamel.

In de gepolijste 22 inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen is het exclusieve opschrift 'LANDAULET' verwerkt. Elektrisch uitschuivende treeplanken laten het instappen gemakkelijker verlopen. Andere exclusieve exterieurfeatures zijn de onderrijbeveiliging voor en achter, de grote spatschermverbreders in carbon en het op de achterzijde van de auto bevestigde reservewiel met geïntegreerde houder voor het derde remlicht.

Zoals gebruikelijk bij een offroad-icoon verkent de 'G' continu nieuw terrein: in tegenstelling tot vorige Landaulets, die gebaseerd waren op luxe Limousines, heeft de Mercedes-Maybach G650 Landaulet ook alles in huis wat nodig is voor een onvergetelijke offroad-rijervaring. Net als bij de AMG G63 6x6 en de G 500 4x42 zorgen portaalassen voor een riante bodemvrijheid van 450 millimeter, waardoor de open terreinwagen zelfs de meest extreme hindernissen op meesterlijke wijze weet te overwinnen. In tegenstelling tot wat bij een conventionele starre as het geval is, zijn de wielen niet gecentreerd op de as gemonteerd, maar decentraal onder de as-einden met behulp van de portaaloverbrenging, waardoor er sprake is van meer bodemvrijheid.

Banden in de maat 325/55R22 vormen de basis voor het rijgedrag, zowel on- als offroad. Uiteraard is ook de nieuwste 'G' voorzien van de kenmerkende 100%-differentieelsperren. Deze kunnen tijdens het rijden worden ingeschakeld. Tevens is de transmissie voorzien van een hoge en lage gearing. Voor de aandrijving zorgt de krachtigste motor die er leverbaar is: de Mercedes-AMG V12-biturbo. Deze levert een maximumvermogen van 463 kW / 630 pk met een maximumkoppel van 1.000 Nm.

Net als alle andere varianten op de G-Klasse zal ook de Mercedes-Maybach G650 Landaulet door Magna Steyr in het Oostenrijkse Graz worden geproduceerd. De vierpersoons Cabriolet debuteert in maart 2017 tijdens de Autosalon van Genève, waarna ook de verkoop van start gaat. De marktintroductie van dit exclusieve model, waarvan de productie is beperkt tot 99 exemplaren, vindt dit najaar plaats.