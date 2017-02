Ford werkt samen met Argo AI

13 februari 2017 | Ford Motor Company heeft aangekondigd dat het in de komende vijf jaar 1 miljard dollar investeert in Argo AI, een specialist op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het doel is de ontwikkeling van een besturingssysteem voor het autonoom rijdende automodel dat het concern in 2021 op de markt gaat brengen.

Bij het door voormalige Google- en Uber-teamleiders opgerichte Argo AI werken ervaren robotica-experts en ingenieurs op het gebied van autonomie, zowel van Ford als van externe partijen. Het team van experts op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie staat onder leiding van Argo AI oprichters Bryan Salesky (Chief Executive Officer) en Peter Rander (Chief Operating Officer). Beiden zijn afgestudeerd aan het Carnegie Mellon National Robotics Engineering Center en zijn voormalige leiders van de zelfrijdende auto-teams van respectievelijk Google en Uber.

"Het volgende decennium zal worden gekenmerkt door de autonomisatie van de auto. Autonoom rijdende auto's zullen een grote impact hebben op de samenleving, zoals Ford's lopende band dat 100 jaar geleden ook had", aldus Ford President en CEO Mark Fields. "Ford stelt alles in het werk om naast een autofabrikant ook een mobiliteitsbedrijf te zijn. We zijn ervan overtuigd dat de investering in Argo AI bijzonder lonend zal zijn voor onze aandeelhouders. We versterken Ford's leiderschap in het ontwikkelen van zelfrijdende auto's en het introduceren van deze auto's in de nabije toekomst. Ook wordt er technologie ontwikkeld die in de toekomst door middel van licenties aan andere bedrijven beschikbaar kan worden gesteld."

Het huidige team dat Ford's bestuurderssysteem ontwikkelt, de machinaal lerende software, dat functioneert als hetbrein van autonoom rijdende auto's, zal ook toegang krijgen tot de robotica-expertise van Argo AI. Dit samenwerkingsverband is opgezet voor de ontwikkeling van een virtueel besturingssysteem voor Ford's zelfrijdende auto's van SAE-niveau 4. Ford behoudt de leiding over de ontwikkeling van dit hardware platform voor autonoom rijdende auto's, alsmede op het gebied van systeemintegratie, fabricage, exterieur- en interieurdesign en regelgevingsaspecten.

"We bevinden ons op een keerpunt in het gebruik van kunstmatige intelligentie voor een groot aantal toepassingen en deze zal aan boord van zelfrijdende auto's de wijze waarop we onszelf verplaatsen en goederen transporteren ingrijpend gaan veranderen", aldus Salesky. "Ford's toewijding en toekomstvisie op het gebied van mobiliteit geeft ons nieuwe energie en we zijn ervan overtuigd dat dit samenwerkingsproces kan leiden tot een succesvolle commercialisering van zelfrijdende auto's, zodat iedereen toegang heeft tot betaalbare mobiliteit."

De samenwerking speelt een grote rol in Ford's streven om in 2021 een volledig autonome auto van SAE niveau 4 klaar te hebben voor commerciële inzet bij mobiliteitsdiensten.

"De samenwerking met Argo AI geeft Ford een voorsprong ten opzichte van de concurrentie op een punt waar de auto- en technologie-industrie samenkomen", aldus Raj Nair, Ford executive vice president, Global Product Development en Chief Technical Officer. "Dit open samenwerkingsverband verschilt enorm van andere samenwerkingsverbanden - waardoor we de snelheid van een startup kunnen koppelen aan Fords knowhow met betrekking tot schaalvoordelen, systeemintegratie en autodesign."

Ook Ford Smart Mobility LLC gaat deel uitmaken van dit samenwerkingsverband. Ford Smart Mobility LLC is verantwoordelijk voor de commercialiseringsstrategie voor Ford's zelfrijdende auto's. Deze heeft betrekking op keuzes wat betreft het gebruik van autonoom rijdende auto's voor het vervoeren van goederen en mensen, zoals autodelen en koeriersdiensten.

Ford zal de grootste aandeelhouder van Argo AI worden. Belangrijk is dat Argo AI zo is opgezet dat het zijn taken met een hoge mate van onafhankelijkheid kan uitvoeren. De medewerkers van het bedrijf zullen een aandelenpakket van een aanzienlijke omvang in het bedrijf krijgen, waardoor ze mee kunnen profiteren van het gerealiseerde succes. De raad van bestuur van Argo AI zal uit vijf mensen bestaan: Nair, John Casesa (Group Vice President, Global Strategy Ford), Salesky, Rander en een onafhankelijke directeur. De 1 miljard dollar die in de komende vijf jaar wordt geïnvesteerd in Argo AI, is in lijn met het autonome auto-kapitaalallocatieplan dat afgelopen september werd gepresenteerd tijdens de Ford Investor Day.

Aan het einde van het jaar verwacht Argo AI meer dan 200 medewerkers te hebben, die werkzaam zullen zijn in het hoofdkantoor van het bedrijf in het Amerikaanse Pittsburgh alsmede bij de vestigingen van Argo AI in Michigan en de Bay Area in Californië. In eerste instantie ligt de focus van Argo AI op de ondersteuning van Fords autonome auto-ontwikkeling en -productie. In de toekomst zou Argo AI zijn technologie door middel van licenties beschikbaar kunnen stellen aan andere bedrijven en sectoren die op zoek zijn naar knowhow op het gebied van autonomie.