Bynco opent webwinkel voor auto's

13 februari 2017 | Vanaf nu is het mogelijk om tweedehands auto's online uit te zoeken, te betalen via iDEAL en nog dezelfde week thuis te laten bezorgen. De start-up Bynco is een nieuwe speler in Nederland die de verkoop van occasions geheel online mogelijk maakt. Bynco (Buy Your Next Car Online) is een initiatief van AutoBinck Group en richt zich op de online verkoop van jong gebruikte auto's.

Bynco wil naar eigen zeggen eerlijk zijn over auto's. Dat betekent dat online kopers compleet inzicht krijgen in de staat van de auto. "Gebruikte auto's zijn gebruikt en dan is het logisch dat er gebruikssporen zijn. Die poetsen we niet weg, maar tonen we juist", legt Jeroen Veldman (general manager van Bynco) uit. "Je kunt op onze 360-graden foto's alles zien wat je wilt zien". Niet alleen ieder krasje in de lak, maar zelfs de geur in de auto is gedocumenteerd. Naast de pluspunten, staan ook de minpunten bij het autotype beschreven. Alle auto's die op Bynco.com te koop staan, zijn technisch gekeurd door onafhankelijke specialisten van DEKRA. Het onderzoeksrapport is standaard te downloaden bij iedere aangeboden auto.

Wat Bynco volgens Veldman wezenlijk anders maakt is de koperservaring. Kopers rekenen af met iDEAL en krijgen de auto nog dezelfde week thuisbezorgd. Omdat het bij een auto om grote bedragen gaat, werkt Bynco met een onafhankelijke derdengeldenrekening. Het aankoopbedrag staat hier veilig geparkeerd en kan ieder moment geannuleerd worden door de koper.

In plaats van de korte proefrit bij de dealer, krijgt de koper de auto 14 dagen op proef. Bevalt de auto niet? Dan kan de auto retour zonder lastige vragen en krijgt de koper het volledige aankoopbedrag terug. Daarnaast werkt Bynco met vaste prijzen. "Bij veel dealers zitten er addertjes onder het gras. Rijklaarmaakkosten, afleverkosten, garantiekosten komen vaak bovenop de bij klanten bekende vraagprijs. Met onze vaste prijs voorkomen wij verassingen, geen extra rijklaarmaak- of afleverkosten en ook de 180 dagen garantie en het thuis afleveren is gewoon inclusief. Wij kunnen onze scherpe en eerlijke prijzen neerzetten omdat we goed kunnen inkopen en geen dure showrooms hoeven te financieren van de opbrengst", zegt Veldman.

De site Bynco.com is vanaf nu operationeel. Veldman: "De eerste maanden staan echter in het teken van feedback krijgen van kopers en bezoekers over wat we verder kunnen verbeteren. Daarnaast voegen we nog een aantal extra functionaliteiten aan Bynco.com toe, zoals bijvoorbeeld detailfoto's van de gebruikssporen. Ook staan de komende maanden in het teken van het verder vergroten van het aanbod naar enkele honderden auto's. Bynco zal blijven doorontwikkelen om van online kopen de nieuwe manier van kopen te maken."

Als webshop voor auto's heeft Bynco de aanvraag voor het keurmerk Thuiswinkel Waarborg opgestart. Daarnaast is Bynco erkend door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Bynco is als start-up voortgekomen uit de AutoBinck Group. AutoBinck Group is een Nederlands familiebedrijf, dat al 110 jaar actief is op de automarkt en heeft een jaaromzet van ruim 1,2 miljard euro. AutoBinck bestaat uit meer dan vijftig bedrijven, is actief in acht landen en telt zo'n 2.500 medewerkers.