Audi Q2 wint German Design Award

13 februari 2017 | De Audi Q2 heeft de German Design Award gewonnen. Tijdens de prijsuitreiking in Frankfurt werd de compacte SUV beloond met de prijs voor 'Excellent Product Design' in de categorie 'Transportation'.

Het ontwerp van de Q2 voegt speelse elementen toe aan Audi's formele designtaal. Aan de voorkant oogt de compacte SUV krachtig; niet alleen door zijn hoog opgetrokken, achthoekige Singleframe-grille, maar ook door zijn luchtinlaten aan weerszijden. Over de flanken van de Q2 loopt een scherpe schouderlijn, waaronder de panelen licht naar binnen buigen. Dit holronde oppervlak benadrukt de wielen en daarmee ook het quattro-karakter van de Audi Q2.

"Een duidelijk merkgezicht creëren met sterke, onafhankelijke producten: dat is het doel van onze nieuwe ontwerpstrategie", verduidelijkt Marc Lichte, Head of Design bij Audi. "Ik ben daarom niet alleen ontzettend blij met de positieve reacties van klanten op de Audi Q2, maar ook met de erkenning door een onafhankelijke vakjury."

De German Design Award wordt uitgereikt door de German Design Council en is één van de meest prestigieuze prijzen in de designwereld. Hij wordt door een internationale jury toegekend aan innovatieve producten en projecten die de Duitse en wereldwijde designwereld in een nieuwe richting sturen.