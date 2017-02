9 februari 2017 | Per jaar worden er zo'n 1,2 miljoen gevallen van autopech geteld, een kwart van alle Nederlandse automobilisten. Interpolis introduceert de SlimOpWeg Hulp als een middel om het aantal pechgevallen terug te dringen. Bovendien stimuleert de SlimOpWeg Hulp, een veilige en kostenbesparende rijstijl.

Het 'brein' van de SlimOpWeg Hulp is een dongel die de technische staat van de auto uitleest. De automobilist hoeft niet het hele dashboard te bestuderen of onder de motorkap te loeren om te weten of er iets met het voertuig aan de hand is. Bij problemen of falende apparatuur krijgt de bestuurder automatisch een melding op de smartphone. In veel gevallen is dat voordat de pech zich manifesteert, want voorkomen is beter en doorgaans goedkoper dan genezen.

SlimOpWeg Hulp houdt bijvoorbeeld continu de acculading in de gaten en waarschuwt ruim voordat de accu de geest geeft, maar weet ook wanneer het tijd is om een garageafspraak te maken voor een grote beurt of APK-keuring.

Komt de bestuurder onverhoopt toch langs de kant van de weg te staan, dan is de pechhulpdienst met een druk op de knop in je app direct beschikbaar via de Eurocross alarmcentrale. De app informeert ook over garages in de nabijheid, en bij een Euromaster-garage krijgtt de gebruiker twintig procent korting op de onderdelen.

Meest voorkomende autopechgevallen volgens Eurocross:

Accuproblemen Lekke band Koppelingsproblemen Mankementen in motormanagement

De SlimOpWeg-dongel verzamelt data van diverse auto-onderdelen, maar ook van het rijgedrag. De bestuurder krijgt inzicht in de rijstijl en het brandstofgebruik. Een essentieel verschil tussen deze dongel en die van bijvoorbeeld andere verzekeraars, is dat alle verzamelde gegevens in het geval van SlimOpWeg strikt privé blijven. De klantprivacy is volgens Interpolis gewaarborgd. SlimOpWeg maakt onderdeel uit van het meerjarige autoprogramma SlimOpWeg. Vorig jaar lanceerde Interpolis in dit kader de AutoModus app om mobiel gebruik achter het stuur terug te dringen en de VR-trainingsapp WegWijs VR.