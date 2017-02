Seat werkt samen met BeMobile

10 februari 2017 | Seat en startup BeMobile uit Barcelona gaan samen slimme oplossingen op het gebied van stedelijke mobiliteit en nieuwe services voor de connected car ontwikkelen. Als gevolg van de digitale transformatie in de auto-industrie streeft Seat ernaar om een voorloper te worden op het gebied van connectiviteit. De overeenkomst tussen Seat en BeMobile is erop gericht om Seat's kennis van de automarkt te koppelen aan de frisse denkwijze en innovatiekracht van startups voor de ontwikkeling van nieuwe services.

Fabian Simmer, Seat's Chief Digital Officer, onderstreept het belang van de samenwerking met externe partners op dit vlak. "Door het uitlenen van een Ateca aan BeMobile verandert onze SUV in een laboratorium voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, zoals on-demand diensten, parkeer- en betaalplatforms en vooruitstrevende producten op het gebied van mobiliteit." Simmer benadrukte de rol die Barcelona daarbij speelt als internationale smart city. Om die reden presenteerde Seat zijn Ateca studiemodel met smart city connectiviteit recent tijdens het Smart City Expo World Congress in de Catalaanse stad. Deze technologie verzamelt informatie over de omgeving met behulp van volgsensoren en deelt die met andere gebruikers via de Parkfinder app.

Daarnaast opent Seat dit jaar het Metropolis:Lab Barcelona, het zesde laboratorium van de Volkswagen Group waar meer dan vijftig ingenieurs en getalenteerde professionals onderzoek doen naar intelligente oplossingen voor de uitdagingen die de mobiliteit van de toekomst met zich meebrengt. Mobiele technologie en big data zorgen voor een eenvoudigere en veiligere connectiviteit tussen mensen, smart city en mobiliteits-gerelateerde diensten.

Vanuit het hoofdkantoor in Barcelona en op initiatief van Seat werken de specialisten van het Metropolis:Lab Barcelona aan toepassingen op het gebied van smart mobility, waarbij autodata worden gecombineerd met omgevingsdata, om apps te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden door alle merken van de Volkswagen Group. De Volkswagen Group heeft wereldwijd reeds vijf digitale knooppunten: twee in Wolfsburg en één in Berlijn, München en San Francisco.