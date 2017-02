Ford Ka+ in prijs verlaagd

10 februari 2017 | Ford verlaagt de prijs van de KA+ met 700 euro. Bovendien introduceert Ford voor de nieuwe KA+ een aankooppremie van 500 euro indien de auto voor 31 maart 2017 een kenteken krijgt. Daarmee is de KA+ er nu tijdelijk vanaf 12.095 euro.

Ford's kleinste auto beschikt standaard over een Auto Speed Limiter, Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, Ford EasyFuel, elektrische raambediening (vóór) en elektrisch verstelbare buitenspiegels. De uitrustingslijst wordt gecompleteerd door Hill Start Assist.

De krachtbron is verkrijgbaar in een uitvoering met 70 pk of met 85 pk. De 85 pk uitvoering verbruikt in theorie 4,7 liter per 100 kilometer en heeft een CO2-uitstoot van 110 g/km.

Alle uitvoeringen van de KA+ zijn sinds 1 februari met € 700 in prijs verlaagd. Daardoor is er nu vanaf € 12.595 al een KA+ leverbaar, specifiek de KA+ Trend Essential. De Trend Ultimate staat met een meerprijs van € 1.300 (rijklaar voor € 13.895) op de prijslijst. Een greep uit de uitrusting: Airco, SYNC smartphonekoppeling met Bleutooth en voice control, mistlampen, radio/CD-speler, audiobediening op het stuur en I-pod / MP3 aansluiting. Naast de algehele prijsverlaging zijn ook de lichtmetalen velgen in prijs verlaagd van € 650 naar € 350.