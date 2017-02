Volkswagen Polo nu als BlueMotion Edition

10 februari 2017 | Volkswagen maakt de Polo bereikbaarder met de nieuwe BlueMotion Edition. Deze extra rijk uitgeruste en efficiënte Polo is, inclusief de tijdelijke extra inruilpremie, leverbaar vanaf 16.890 euro. De Edition-versie is gebaseerd op de Polo BlueMotion 1.0 TSI met 70 kW / 95 pk.

De uitvoering waarop de nieuwe Polo BlueMotion Edition is gebaseerd, is standaard voorzien van zaken als airconditioning, cruise control, automatische Hill-Hold control, elektrisch bedienbare portierramen vóór en elektrisch te bedien- en verwarmbare buitenspiegels. De nieuwe Edition-versie krijgt daar bovenop extra's mee als het radio- en multimediasysteem 'Composition Media' met een groot touchscreen in kleur en Bluetooth-telefoonvoorbereiding, parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control) en extra getinte achterramen.

Daarnaast is de nieuwe Edition-versie uitgerust met een USB-aansluiting, boordcomputer Plus, een rubberen kofferbakmat en een universele magnetische telefoonhouder. Het interieur is afgewerkt met onder meer speciale 'Link' bekleding en lederen bekleding van het stuurwiel, de schakelpookknop en de handremgreep.

De nieuwe Polo BlueMotion Edition is nu leverbaar bij de Volkswagen-dealers voor een vanafprijs van 17.890 euro. Het klantvoordeel van deze speciale Polo, die tegen meerprijs ook leverbaar is met een 7-traps DSG automaat, loopt op tot 2.063 euro. Inclusief de tijdelijke extra inruilpremie van 1.000 euro is de Polo BlueMotion Edition leverbaar vanaf 16.890 euro, waarbij het klantvoordeel oploopt tot 3.063 euro. Alle prijzen vermeld in dit nieuwsbericht zijn inclusief BTW, BPM, kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage en legeskosten.