Audi vernieuwt RS3 Sportback

10 februari 2017 | De vernieuwde Audi RS3 Sportback rondt het sportieve offensief in het compacte segment van de autofabrikant uit Ingolstadt af. Na de wereldpremière van de RS3 sedan tijdens de Autosalon van Parijs in 2016 debuteert de RS3 Sportback binnenkort tijdens de Autosalon van Genève. De krachtigste vijfcilindermotor ter wereld, het sportieve karakter en het verder aangescherpte design zorgen voor een maximale RS-beleving.

Verantwoordelijk voor de prestaties van de Audi RS3 Sportback is de krachtigste vijfcilindermotor die momenteel in serieproductie wordt gebouwd: de 2.5 TFSI. Hij levert nu een vermogen van 294 kW/400 pk, 33 pk meer dan zijn voorganger, en is 26 kilo lichter dankzij onder andere het aluminium cilinderblok. Het maximumkoppel van 480 Nm is bij 1.700 tpm beschikbaar en blijft op een constant niveau tot 5.850 tpm. Daarmee sprint de Audi RS3 Sportback in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/u. De begrensde topsnelheid van 250 km/u kan desgewenst worden verhoogd naar 280 km/u. Volgens de New European Driving Cycle (NEDC) verbruikt de RS3 Sportback 8,3 liter brandstof per 100 kilometer, wat gelijkstaat aan 189 gram CO2 per kilometer.

De zeventraps S-tronic transmissie met dubbele koppeling en Quattro permanente vierwielaandrijving brengen het vermogen van de vijf cilinders over op de weg. quattro is geïntegreerd in Audi drive select, net als de besturing, transmissie, motormanagement, verstelbare uitlaatkleppen en het optionele RS sportonderstel met adaptieve demperregeling die keuze biedt uit drie modi: comfort, auto en dynamic. De progressieve besturing, achteras met vier draagarmen en het met 25 millimeter verlaagde onderstel dragen bij aan de sportiviteit. De RS3 Sportback staat op gegoten 19 inch velgen met 235/35 banden en remschijven met een diameter van 310 millimeter. Tegen meerprijs zijn koolstofkeramische remschijven op de vooras leverbaar.

Uiterlijk is de vernieuwde Audi RS3 Sportback te herkennen aan de opvallende Singleframe met hoogglans honingraat grille en grote luchtinlaten. De nieuw vormgegeven blade in de voorbumper laat de voorzijde breder ogen. LED-koplampen zijn standaard, matrix LED-exemplaren zijn als optie leverbaar. Aan de achterzijde springen de RS dakspoiler, het diffuser-inzetstuk en het RS uitlaatsysteem met grote ovale uitlaatpijpen in het oog.

De voorverkoop van de Audi RS3 Sportback en de RS3 sedan start in Nederland in het voorjaar van 2017, de marktintroductie vindt in augustus plaats.