Nieuw front en interieur voor Skoda Citigo

9 februari 2017 | Vanaf komend voorjaar beschikt de Skoda Citigo over een pakket aan vernieuwingen voor het exterieur en interieur. Uiterlijk hebben de motorkap, radiatorgrille, bumpers en mistlampen met optionele bochtverlichting een nieuw design gekregen. De speciaal ontworpen 15 inch lichtmetalen velgen (optioneel voor de Style) voltooien de nieuwe aanblik. Skoda's stadsauto maakt als vanouds indruk met veel ruimte, een slimme indeling, hoog veiligheidsniveau, prima handling, efficiënte motoren en tal van 'Simply Clever' voorzieningen. De Skoda Citigo beleeft zijn première tijdens de Internationale Autosalon van Genève (7-19 maart 2017).

Dankzij de vernieuwingen is de Skoda Citigo met 34 mm gegroeid tot een lengte van 3.597 mm. De breedte van de vijfdeurs blijft met 1.645 mm onaangetast, net als de hoogte (1.478 mm). De voorzijde van de Citigo is vernieuwd. Een nieuwe motorkap, radiatorgrille in het bekende Skoda-design, nieuw getekende bumpers en aangescherpte mistlampen zorgen voor een frisse, jeugdige aanblik. De donkergetinte achterlichten zijn nu ook standaard op de Ambition-uitvoering.

De koplampen hebben nu LED-dagrijverlichting, terwijl de mistlampen optioneel te bestellen zijn met bochtverlichting. Die verlicht op kruispunten het gebied waarin de auto koers zet. Daarbij wordt de linker of rechter mistlamp automatisch ingeschakeld bij snelheden tot 40 km/u. Nieuwe zilver-antracietkleurige 15 inch lichtmetalen velgen voor de Style en de Kiwi Groen carrosseriekleur (nieuw in het kleurenaanbod) ronden de mogelijkheden voor een gepersonaliseerde styling af.

Het tweekleurige dashboard voor de luxere uitvoeringen is een echte blikvanger. Dankzij de vernieuwingen is het interieur nu beter afgewerkt en functioneler. Het instrumentarium met de snelheidsmeter, toerenteller en brandstofmeter is vernieuwd. De stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen bieden zijdelings ondersteuning, radio en mobiele telefoon kunnen vanaf het optionele multifunctionele lederen stuurwiel worden bediend, zonder dat de bestuurder de handen van het stuur hoeft te halen. Automatische klimaatregeling garandeert onder alle omstandigheden een aangename temperatuur. Tevens zijn een licht- en regensensor standaard vanaf het Ambition uitvoeringsniveau.

De nieuwe generatie Blues en Swing audiosystemen biedt tal van connectiviteitsopties, uiteenlopend van een aux-in-aansluiting tot aan een SD-kaart opening en USB-poort. De Swing, standaard vanaf de Ambition, krijgt een kleurenscherm, zes speakers en Bluetooth telefoonvoorbereiding. Met die laatste kan het systeem worden gekoppeld aan een smartphone die handig geplaatst kan worden in een speciaal daarvoor bestemde houder op het dashboard (optioneel). De apps, die werken op basis van iOS- en Android-besturingssystemen, voorzien in navigatie, een boardcomputer, tips voor zuinig rijden en vanzelfsprekend radio en afspeelmogelijkheden voor eigen muziek.

Vele handigheidjes in het interieur onderstrepen de veelzijdigheid van de stadsauto. Opbergvakken in de middenconsole en het dashboardkastje zijn net als fles- (tot 1 liter) en bekerhouders voorbeelden van praktische voorzieningen. Dat geldt ook voor de multimedia cradle in de middenconsole. Bagagenetten in de kofferbak en praktische netten achter de voorstoelen houden kleine zaken veilig op hun plek.

De Move&Fun-app staat garant voor informatie en entertainment. De app is beschikbaar voor iOS- en Android-smartphones. Allereerst wordt de smartphone in de houder geklikt en wordt een Bluetooth-verbinding met het systeem tot stand gebracht. Contacten en playlists die op de smartphone zijn opgeslagen, zijn nu toegankelijk via de bediening van de auto. De computer in de auto biedt informatie over het brandstofverbruik en andere nuttige info. De DriveGreen-functie van de Move&Fun-app helpt de bestuurder bij het optimaliseren van zijn of haar rijstijl.

De gefacelifte Skoda Citigo staat vanaf deze zomer in de Nederlandse showrooms.