Kia

Kia wint drie iF Design Awards

8 februari 2017 | Kia heeft drie iF Design Awards in de wacht gesleept. De nieuwe modellen Niro hybride crossover, Optima Sportswagon en Rio zijn onderscheiden. Het is voor het achtste jaar op rij dat Kia een of meer iF Design Awards wint. In totaal zijn al twaalf modellen van Kia bekroond met een iF Design Award.