McLaren opent Composite Technology Centre

9 februari 2017 | McLaren Automotive maakt de eerste details bekend van het nieuwe Composites Technology Centre, gelegen dichtbij de campus van het Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) van de universiteit van Sheffield, Verenigd Koninkrijk. Het Composites Technology Centre is gebouwd met ondersteuning van het Sheffield City Council en wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van het Monocell en Monocage koolstofvezel chassis van toekomstige McLaren-modellen.

De nieuwe generatie Monocell zal worden gebouwd met behulp van geautomatiseerde technieken, ontwikkeld in samenwerking met het AMRC. De nieuwe productielocatie start begin 2017 met de eerste preproductie-exemplaren van het koolstofvezel chassis die in de tweede helft van dit jaar aan het McLaren Technology Centre kunnen worden geleverd. In 2020 moet de nieuwe faciliteit volledig operationeel zijn.

De eerste, speciaal voor McLaren gebouwde productiefaciliteit buiten de bestaande McLaren-campus, brengt meer dan 200 banen met zich mee. Naast kostenbesparing voor McLaren levert het de lokale economie in 2028 een geschatte opbrengst van £100 miljoen op. Bovendien betekent het feit dat McLaren nu zelf het koolstofvezel chassis bouwt dat het aandeel van de in het Verenigd Koninkrijk gebouwde delen van een McLaren stijgt met acht procent: afhankelijk van het model was dat percentage al zo'n vijftig procent.

Het nieuwe McLaren Composites Technology Centre wordt gehuisvest in een 7,000m2 groot gebouw en zal zowel het ontwerp, de ontwikkeling als de productie van toekomstige Monocell en Monocage koolstofvezel chassis voor zijn rekening nemen. De 200 toekomstige werknemers zijn verdeeld in 150 productiemedewerkers en 50 ondersteunende functies.

Al meer dan 30 jaar is McLaren de pionier op het gebied van het gebruik van koolstofvezel bij de productie van auto's. De McLaren MP4/1 was de eerste bolide in het veld van Formule 1-auto's met een koolstofvezel chassis. In vergelijking met het gebruikelijke aluminium chassis in die tijd was koolstofvezel lichter en sterker, en dus ook sneller en veiliger. Het volgende seizoen hadden de meeste concurrenten ook een koolstofvezel chassis, en tot op de dag van vandaag is koolstofvezel het meest gebruikte materiaal.

Op de openbare weg was het de iconische McLaren F1 uit 1993 die de eer had de eerste supercar te zijn met een koolstofvezel chassis. Nog altijd is de McLaren F1 recordhouder als het gaat om snelste, turboloze sportwagen voor straatgebruik. Na 1981 heeft McLaren geen auto meer gebouwd zonder koolstofvezel chassis.