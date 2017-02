Productie vernieuwde Skoda Octavia gestart

8 februari 2017 | Vandaag is in het Tsjechische Mladá Boleslav de productie van de vernieuwde Skoda Octavia van start gegaan. Het model kenmerkt zich niet alleen door zijn gewijzigde voor- en achterzijde, maar ook door de nieuwe elektronische rijassistenten, moderne infotainmentsystemen en verregaande connectiviteit. Met de vernieuwde Octavia zet Skoda een succesverhaal voort dat al 21 jaar duurt. In ruim twee decennia kozen meer dan vijf miljoen kopers voor een uitvoering uit de Octavia-reeks.

De vernieuwde Skoda Octavia krijgt niet alleen een nieuw ontworpen front en achterzijde mee, maar ook tal van opties, waaronder Full LED-koplampen.

De nieuwe Octavia wordt in maart 2017 in Nederland leverbaar, maar is nu al te bestellen bij de Skoda-dealer. De Octavia 1.0 Greentech Active Hatchback is er vanaf € 22.790 en de Combi vanaf € 23.690. Zakelijke rijders rijden de nieuwe Octavia vanaf € 170 bijtelling per maand op basis van 22% bijtelling in 2017.

De Skoda Octavia is het bestverkochte model van de Tsjechische autofabrikant. Sinds zijn introductie in 1996 hebben ruim vijf miljoen klanten wereldwijd gekozen voor een van de vele uitvoeringen in de Octavia-reeks. Van de eerste generatie, die tussen 1996 en november 2010 werd gebouwd, zijn meer dan 1,4 miljoen exemplaren verkocht. De tweede generatie borduurde voort op dat succes en vond tussen 2004 en 2013 in totaal 2,5 miljoen kopers. De derde-generatie Octavia is sinds november 2012 op de markt en doorbrak in maart 2016 al de grens van 1 miljoen verkochte auto's. In totaal liepen er (tot en met eind vorig jaar) 1,4 miljoen Octavia's van de huidige generatie in de Skoda-fabriek in Mladá Boleslav van de band. De Octavia wordt ook in China, India, Rusland, Oekraïne, Kazachstan en binnenkort in Algerije gebouwd.