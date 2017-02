Audi introduceert TT Competition

7 februari 2017 | Audi versterkt het sportieve karakter van de TT Coupé en TT Roadster met de introductie van de TT Competition. Deze sporter onderscheidt zich met de prestaties van een 169 kW / 230 pk 2.0 TFSI, standaard S-Tronic en een mix van sportiviteit, comfort en luxe. De Audi TT Competition is per direct te bestellen.

Hoogglans zwarte accenten als de vaste achtervleugel, radiatorgrille, buitenspiegels en diffuser versterken de sportieve aanblik van de Audi TT Competition. De einddempers van het uitlaatsysteem zijn in stemmig zwartchroom afgewerkt. Andere uiterlijke blikvangers zijn de 19 inch vijfspaaks velgen waarachter rode remklauwen schuilgaan. De zwarte details contrasteren nadrukkelijk met de drie beschikbare metallic carrosseriekleuren (Gletsjerwit, Nanogrijs en Tangorood) en de Arablauw kristaleffect lak. De stoffen kap van de TT Roadster Competition wordt in alle gevallen zwart uitgevoerd.

In het interieur onderstrepen S-sportstoelen en het aan de onderkant afgevlakte lederen driespaaks S-line sportstuur het sportieve karakter van de TT Competition. Audi virtual cockpit is eveneens standaard. Stoelen en armsteunen in de portieren zijn bekleed met een combinatie van leer en Alcantara. Andere voorzieningen in het interieur zijn:

mat geborstelde aluminium interieuraccenten

S-line

Lederpakket

MMI Navigatie plus

Audi drive select

Audi soundsystem

Comfortairconditioning

Parkeerhulp achter

De Audi TT Competition is te bestellen als Coupé en Roadster. Onder de motorkap huist in beide gevallen de 169 kW / 230 pk sterke 2.0 TFSI-motor, standaard in combinatie met de 6-traps S tronic automaat met dubbele koppeling. Prijzen van de Audi TT Competition beginnen bij € 66.145 voor de Coupé; de Audi TT Roadster Competition is te bestellen vanaf € 69.145. De genoemde consumentenadviesprijzen zijn inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges.