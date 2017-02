Toyota PROACE

Toyota onthult PROACE Dubbele Cabine

7 februari 2017 | Toyota lanceert een nieuwe PROACE variant tijdens de Nederlandse markt op de Bouwbeurs 2017. De PROACE Dubbele Cabine is tot en met 10 februari in de Utrechtse Jaarbeurs te zien. Hiermee wordt de nieuwe Toyota PROACE bedrijfswagenfamilie uitgebreid tot in totaal vier uitvoeringen. Levering van de Dubbele Cabine begint nu, de prijzen starten bij 23.345 euro (excl. BTW).