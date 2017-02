Mercedes-Benz introduceert SLC RedArt Edition

7 februari 2017 | Precies zes weken voor het aanbreken van de lente introduceert Mercedes-Benz de SLC RedArt Edition. De Edition legt de nadruk op sportiviteit. De marktintroductie van de SLC Roadster RedArt Edition vindt plaats in april, prijzen worden deze maand bekendgemaakt.

Of het nu het basismodel of het Mercedes-AMG topmodel betreft, de SLC is in alle beschikbare motorvarianten als zeer sportieve RedArt Edition leverbaar. De viercilindermodellen SLC 180 en SLC 200 kunnen optioneel worden uitgevoerd in de exclusieve, matte lak designo iridiumzilver magno. Als alternatief is er keuze uit zes andere lakken. Het design en de markante details geven de RedArt Edition een sportieve uitstraling, wat wordt onderstreept door de rode accenten in het interieur en exterieur. De rode frontsplitter, het exclusieve design van de diamond grille met pins in rood en zwart, de rode vinnen in de voorspatschermen met exclusief Edition-embleem en de diffusor met rode sierlijst geven de SLC RedArt Edition een dynamische look. De in het oog springende 18 inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, tremoliet metallic en glansgedraaid zorgen voor een contrast. De performance van de SLC wordt verder aangezet door grote, geperforeerde schijfremmen en rode remklauwen, vóór met opschrift 'Mercedes-Benz'.

In combinatie met de AMG Line is de RedArt Edition uitgerust met onder meer 18 inch vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, AMG-voor- en achterskirt, sportonderstel, sportuitlaat (uitsluitend SLC 200), combi-instrument in finishvlagdesign en AMG-vloermatten.

Het interieur van de RedArt Edition valt op door exclusieve bekleding in zwart leder met inzetstukken in nappaleder zilver pearl met rode contrastsiernaden en geborduurd Edition-logo op de hoofdsteunen. Carbonlederen elementen op de hoofdsteunen, op het sportstuur en op de DYNAMIC SELECT-keuzehendel versterken de sportieve ambiance verder. Tweekleurige bekleding in kwalitatief hoogwaardig nappaleder is optioneel leverbaar voor de SLC Edition. Andere uitrustingen zijn stoelverwarming, AIRSCARF hoofdruimteverwarming voor de bestuurder en voorpassagier, sierdelen in aluminium carbongeslepen donker en exclusieve vloermatten met Edition-logo en rode rand.

De AMG RedArt Edition voor de Mercedes-AMG SLC 43 onderscheidt zich door rode elementen met expressieve accenten. De exclusieve speciale lakken designo selenietgrijs magno en designo iridiumzilver magno veranderen het SLC-topmodel in een echte aandachtstrekker. Daarnaast zijn er nog zes andere kleuren leverbaar. Rode sierelementen op de voor- en achterskirt, de rode frontsplitter, rode flics in de AMG-voorbumper en rode vinnen in de voorspatschermen verlenen de Roadster een markante look. Opvallende 18 inch tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, hoogglanzend zwart met rode velgrand, en rode remklauwen met opschrift 'Mercedes-Benz' bepalen het zijaanzicht van het model.

De stoelen zijn uitgevoerd in de exclusieve bekleding zwart leder met inzetstukken in nappaleder zilver pearl, de hoofdsteunen bevatten carbonlederen accenten en een geborduurd Edition-logo. De rode contrastsiernaden en rode rand van de AMG-vloermatten ronden de overall look af. Als alternatief kan ook voor bekleding in nappaleder/microvezel DINAMICA en nappaleder Exclusief/microvezel DINAMICA worden gekozen. Stoelverwarming en AIRSCARF hoofdruimteverwarming voor de bestuurder en voorpassagier garanderen een optimaal comfort. Een multifunctioneel sportstuur met carbonlederen details, de AMG E-SELECT-keuzehendel in nappaleder met AMG-logo en de sierdelen in aluminium carbongeslepen donker maken eveneens deel uit van de uitrusting.