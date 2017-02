Citroen onthult C-Aircross Concept

7 februari 2017 | Citroën onthult de C-Aircross Concept, een concept car die de visie van de Franse fabrikant op de compacte SUV weerspiegelt. De C-Aircross Concept laat een nieuwe stap zien in het zogenaamde Advanced Comfort programma met het ruime en lichte interieur met warme materialen, en technologie die het leven vergemakkelijkt. De C-Aircross Concept beleeft zijn wereldpremière in maart op de Geneva Motorshow en vormt de aftrap van het wereldoffensief van Citroën in het compacte SUV-segment.

De C-Aircross (lengte: 4,15 m, breedte: 1,74 m, hoogte: 1,63 m) is uitgerust met voor en achter hoogglans zwarte bumperbeschermers, subtiele camouflage, wielkastbescherming en de laaggeplaatste beschermlijsten op de zijkant. Het stoere aspect wordt verder benadrukt door de 18 inch wielen met een creatief en gebeeldhouwd design waarmee de auto op alle mogelijke terrein uit de voeten kan.

De C-Aircross heeft een rond front en een lichtsignatuur in twee lagen. Het onderste gedeelte van de LED-dagrijverlichting op het bovenste gedeelte van de grille is gescheiden van de hoofdverlichting. De concept C-Aircross heeft een brede achterzijde met aan weerskanten van de auto 3D-verlichting bestaande uit drie technisch ogende zwevende, verlichte ringen tot hun recht komen. De twee zwevende achterste zijruiten in de kleur Corail Fluo zijn karakteristiek voor de concept en bedacht om op aerodynamische jaloezieën te lijken terwijl het panoramische glazen dak weer heel veel licht binnenlaat.

Een ander essentieel aspect bij de ontwikkeling van deze concept was aerodynamica. Elektronisch bediende luchtinlaten in de voorbumper, 'air breather' luchtinlaten in de beschermingen van de portieronderkanten en een spoiler achter verhogen de aerodynamica.

De concept Citroën C-Aircross heeft in tegengestelde richting opende portieren die het instappen vergemakkelijken. De concept biedt ruimte, breed ogende stoelen, en een zee van licht door het panoramische open dak. Het interieur bevat alle basiselementen van het Citroën Advanced Comfort-programma waar technologie ten dienste staat van gebruiksgemak met bijvoorbeeld: een colour head-up display, een 1-spaakstuur met vereenvoudigde bedieningen, een achteruitrijcamera en een draadloze oplader voor smartphones.

Voorin beschikken chauffeur en passagier over een opbergvak over de hele breedte van het dashboard, die voorzien van stekeltjes als knipoog naar de C4 Cactus, de spullen op hun plaats houdt. Voorin zien we een dubbele lade met riemen; een verwijzing naar de wereld van reizen/bagage. Nog meer opberggemak bieden grote portiervakken en een ruimte onder de middenconsole die bijvoorbeeld een handtas uit het zicht houdt. De designers hebben ook stoelen ontworpen met ingebouwde tassen, in de rugleuning en de zijkanten daarvan. Ten slotte heeft de middenconsole een diep opbergvak en een vak voor het draadloos opladen van de smartphone. De naar achteren doorlopende console heeft een tweede opbergvak voor smartphones binnen handbereik van de achterinzittenden. Deze kunnen ook hun los tablet bevestigen op de rugleuning van een stoel om een film te bekijken of deze in een verborgen vak in het midden van de bank opbergen.

C-Aircross Concept beschikt ook over de app 'Share with U'. Deze nieuwe service maakt het mogelijk om gemakkelijk mediacontent (spelletjes, muziek, filmpjes) te delen met reisgenoten. Het functioneert via de WIFI spot in de auto. De ConnectedCAM Citroën, de HD camera die werd gelanceerd in de Nieuwe C3, is eveneens beschikbaar. Geplaatst achter de binnenspiegel registreert deze wat de chauffeur buiten ziet en met een eenvoudige klik kunnen deze beelden en video's gedeeld worden op social media.

Ook de verdeling van het geluid in het interieur heeft veel aandacht gekregen zodat het grootst mogelijke akoestische comfort wordt geboden. In de hoofdsteunen voor en achter zitten ingebouwde speakers en microfoons, waardoor er in de C-Aircross Concept echte 'sound experience' bubbels zijn gecreëerd. Iedereen kan communiceren met de andere inzittenden of ervoor kiezen zich daarvoor af te sluiten.

De C-Aircross Concept staat voor Citroëns wereldwijde offensief in het SUV-segment, en nodigt u van harte uit tijdens de Geneva Motorshow op de Citroën stand van 9 tot 19 maart.